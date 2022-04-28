Рада Європи – європейська міжнародна організація, до складу якої входять 47 країн.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада Європи". Рада Європа створює платформу для обговорення загальних європейських питань. Статут Ради Європи передбачає співпрацю країн-членів задля економічного та соціального поступу. Рада Європи була заснована 5 травня 1949 року. Її штаб-квартира розташована в Страсбурзі. Генеральним секретарем Ради Європи нині є Турбйорн Ягланд. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.