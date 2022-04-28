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Рада Європи

Рада Європи – європейська міжнародна організація, до складу якої входять 47 країн.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада Європи". Рада Європа створює платформу для обговорення загальних європейських питань. Статут Ради Європи передбачає співпрацю країн-членів задля економічного та соціального поступу. Рада Європи була заснована 5 травня 1949 року. Її штаб-квартира розташована в Страсбурзі. Генеральним секретарем Ради Європи нині є Турбйорн Ягланд. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал

Резолюція ПАРЄ: Для суду над керівництвом РФ потрібен спецтрибунал 28.04.2022

ПАРЄ просить прокурора МКС якнайшвидше завершити слідства за найбільш кричущими злочинами, імовірно скоєними російськими військовими в Україні, і видати ордер на арешт обвинувачених.
Що тепер чекає на позови України проти Росії в ЄСПЛ?

Що тепер чекає на позови України проти Росії в ЄСПЛ? 18.03.2022

Чи продовжить ЄСПЛ розгляд позовів України проти Росії після виключення РФ із Ради Європи і чому рішення суду важливі навіть якщо Москва їх не виконуватиме, - в інтерв’ю DW з юристкою Ізабеллою Рісіні.
Росія залишила Раду Європи після 26 років членства

Росія залишила Раду Європи після 26 років членства 16.03.2022

Рада Європи виключила Росію зі свого складу. На початку тижня Парламентська асамблея організації одностайно висловилась за те, щоб Росію виключили з провідної організації із захисту прав людини на континенті.
У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи

У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи 14.03.2022

У Страсбурзі відкрилася позачергова дводенна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), головною темою якої стала війна Російської Федерації проти України.
У Києві оголошено загрозу авіаудару - КМДА

У Києві оголошено загрозу авіаудару - КМДА 25.02.2022

Росія веде війну проти України. РФ завдає ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 25 лютого.
Рада Європи призупинила представництво Росії в організації

Рада Європи призупинила представництво Росії в організації 25.02.2022

Рішення про призупинення представництва РФ у РЄ ухвалено на тлі російського вторгнення в Україну. Голова Ради Італія назвала неприйнятною російську військову агресію проти України.
Рада Європи хоче брати участь у розв'язанні кризи між Росією і Заходом

Рада Європи хоче брати участь у розв'язанні кризи між Росією і Заходом 28.01.2022

Авторитарні режими, які порушують основні свободи, розв'язують війни і провокують конфлікти. Рада Європи через діалог з Росією може переконати її повернутися в рамки міжнародного права, переконані депутати ПАРЄ.
ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального

ПАРЄ: Росія має розпочати незалежне розслідування отруєння Навального 27.01.2022

У ПАРЄ вважають, що Навального отруїли "Новічком" на території Росії. На дебатах депутати асамблеї закликали Москву негайно звільнити опозиціонера. Делегація РФ від участі у дебатах відмовилася.
Голова Конституційного суду Росії допустив повернення смертної кари

Голова Конституційного суду Росії допустив повернення смертної кари 29.12.2021

За словами голови Конституційного суду Росії, питання щодо застосування смертної кари в країні не може бути закрите, доки є умисні вбивства.
Венеціанська комісія обрала нового президента

Венеціанська комісія обрала нового президента 10.12.2021

Дорадчий орган Ради Європи очолить французька юристка Клер Базі Малорі. Вона замінить на посаді Джанні Букіккіо, який був президентом Венеціанської комісії з 2009 року.
Рада Європи ініціювала санкційну процедуру щодо Туреччини через ув'язнення активіста

Рада Європи ініціювала санкційну процедуру щодо Туреччини через ув'язнення активіста 03.12.2021

Рада Європи інціювала дисциплінарне провадження через відмову Туреччини виконати рішення ЄСПЛ і звільнити активіста Османа Кавалу.
Віцепрем'єр України Олексій Резніков подав у відставку

Віцепрем'єр України Олексій Резніков подав у відставку 01.11.2021

Заяву Олексія Резнікова на звільнення з посади віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже зареєстровано в апараті Верховної Ради.
Румунія запроваджує комендантську годину через ситуацію з COVID-19

Румунія запроваджує комендантську годину через ситуацію з COVID-19 23.10.2021

Комендантська година діятиме на всій території Румунії щонайменше 30 днів, а школярів відправлять на канікули на два тижні через стрімке погіршення ситуації з COVID-19.
Що не так з українськими кандидатами на посаду судді в ЄСПЛ?

Що не так з українськими кандидатами на посаду судді в ЄСПЛ? 29.09.2021

ПАРЄ відхилила усі три кандидатури, подані Києвом, на посаду судді Європейського суду з прав людини від України. Чим список українських кандидатів не влаштував асамблею - розбиралася DW.
Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела

Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела 27.09.2021

Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова, заґратована судом у Мінську на 11 років, стала лауреаткою премії імені Вацлава Гавела. Нагороду від імені Марії отримала її сестра.
Резолюція ПАРЄ: У Криму тривають грубі порушення прав людини

Резолюція ПАРЄ: У Криму тривають грубі порушення прав людини 23.06.2021

ПАРЄ у резолюції про порушення прав людини, вчинені проти кримських татар, закликала Москву не застосовувати закони РФ на території окупованого Криму, а натомість послуговуватись на півострові актами, чинними в Україні.
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