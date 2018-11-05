 Рада Європи: Тисячі біженців у Греції проживають в умовах антисанітарії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

Рада Європи: Тисячі біженців у Греції проживають в умовах антисанітарії

Комісарка з прав людини Ради Європи Дуня Міятович опублікувала звіт про жахливі умови, в яких проживають біженці в Греції. Найскрутнішою є ситуація на острові Лесбос.

У таборі біженців на острові Лесбос

У таборі біженців на острові Лесбос

Комісарка з прав людини Ради Європи Дуня Міятович у вівторок, 6 листопада, повідомила про жахливі умови, у яких перебувають біженці в Греції. За її даними, шукачі притулку проживають в переповнених контейнерах в ситуації антисанітарії. Вони також зазнають насильства з боку поліцейських, діти і жінки стають жертвами зґвалтувань. 

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Лише за вересень з Греції до країн походження відправили майже тисячу мігрантів. Перед поверненням додому їм надають фінансову допомогу. (05.10.2018)

Особливо скрутним є становище 3000 неповнолітніх, які не мають супроводу. Вони вимушені перебувати у наметах або контейнерах разом з дорослими, які не є їхніми родичами.

Звіт Міятович описує результати інспекційної поїздки комісарки і двох її співробітників до грецьких "гарячих точок" прийому мігрантів. Сама поїздка відбулася в червні, коли в Греції, за офіційними даними, перебували близько 65 тисяч мігрантів. Зокрема у центрах прийому біженців перебували 11500 осіб, хоча самі ці центрі розраховані на лише 6400 жителів.

Як пише інформагенція AFP, у вересні кількість осіб у центрах зросла до близько 20 тисяч. Найгіршою є ситуація на острові Лесбос, де вісім тисяч осіб проживають у центрі, розрахованому на перебування трьох тисяч шукачів притулку.

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