Рада Європи: Тисячі біженців у Греції проживають в умовах антисанітарії

Комісарка з прав людини Ради Європи Дуня Міятович у вівторок, 6 листопада, повідомила про жахливі умови, у яких перебувають біженці в Греції. За її даними, шукачі притулку проживають в переповнених контейнерах в ситуації антисанітарії. Вони також зазнають насильства з боку поліцейських, діти і жінки стають жертвами зґвалтувань.

Особливо скрутним є становище 3000 неповнолітніх, які не мають супроводу. Вони вимушені перебувати у наметах або контейнерах разом з дорослими, які не є їхніми родичами.

Звіт Міятович описує результати інспекційної поїздки комісарки і двох її співробітників до грецьких "гарячих точок" прийому мігрантів. Сама поїздка відбулася в червні, коли в Греції, за офіційними даними, перебували близько 65 тисяч мігрантів. Зокрема у центрах прийому біженців перебували 11500 осіб, хоча самі ці центрі розраховані на лише 6400 жителів.

Як пише інформагенція AFP, у вересні кількість осіб у центрах зросла до близько 20 тисяч. Найгіршою є ситуація на острові Лесбос, де вісім тисяч осіб проживають у центрі, розрахованому на перебування трьох тисяч шукачів притулку.