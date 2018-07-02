 Рада схвалила закон про відновлення кредитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2018

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Новини

Рада схвалила закон про відновлення кредитування

За ухвалення документа проголосували 239 народних депутатів. Національний банк України привітав ухвалення законопроекту про відновлення кредитування.

Верховна Рада України

Верховна Рада України прийняла закон про відновлення кредитування

Верховна Рада України у вівторок, 3 липня, ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування", інформує агенція "Інтерфакс-Україна". За ухвалення документа проголосували 239 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Національний банк України (НБУ) вже привітав ухвалення законопроекту. На думку НБУ, повноцінне відновлення кредитування досі блокується низкою прогалин у законодавстві України. Зокрема, це "формальний інститут поруки, що не працює, складний та ризиковий механізм визначення змінюваної процентної ставки, недосконалість інструментів позасудового врегулювання, комплекс норм, що несуть ризики виведення застави всупереч обов’язкам за договором кредитування", - йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Нацбанку. 

Ухвалення ж законопроекту про відновлення кредитування, на думку НБУ, забезпечить вирішення проблемних питань, що створюють перешкоди для відновлення кредитування економіки і створюють додаткові ризики діяльності національних та іноземних інвесторів.

Як повідомлялося, у травні Верховна Рада прийняла в повторному першому читанні законопроект про відновлення кредитування, що передбачає полегшення доступу суб'єктів господарювання та фізичних осіб до банківських позик.

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