 Рада розгляне ″банківський″ законопроєкт за особливою процедурою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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Новини

Рада розгляне "банківський" законопроєкт за особливою процедурою

Верховна Рада України схвалили особливу процедуру для розгляду законопроєкту про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України в четвер, 30 квітня, схвалила застосування особливої процедури під час розгляду в другому читанні законопроєкту №2571-д
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Документ часто у ЗМІ називають "антиколомойським" законопроєктом, оскільки він має унеможливити повернення націоналізованого "Приватбанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському).

 

За ухвалення відповідного рішення проголосували 255 народних депутатів за мінімально необхідних 226. Ця процедура застосовується вперше і стала доступна після прийняття змін до регламенту парламенту 16 квітня, зазначає агентство "Українські новини"

Після запуску спецпроцедури розгляд законопроєкту здійснюється в дводенний термін, під час якого кожна депутатська фракція (депутатська група) визначає не більше п'яти пропозицій, поправок, не врахованих профільним комітетом, на яких вона наполягає, а кожен позафракційний депутат - одну пропозицію чи поправку. У свою чергу, профільний комітет узагальнює пропозиції, поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні, в яку входять також всі враховані ним пропозиції та поправки.

Нагадаємо, що під час підготовки до другого читання "антиколомойського" законопроєкту було зареєстровано 16,5 тисячі поправок, з яких парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР урахувати близько 300.

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