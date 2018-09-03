Рада підтримала привітання "Слава Україні" у першому читанні

Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроект про внесення змін до статутів Збройних сил України, які передбачають зміну вітання військовослужбовцями. На пленарному засіданні українського парламенту в четвер, 6 вересня, за відповідний законопроект віддали свої голоси 283 депутати.

Відповідно до цих змін, під час вітання та прощання начальника або старшого за званням із військовослужбовцями має лунати "Слава Україні", а у відповідь - "Героям слава", зазначає агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Згідно з чинним статутом ЗСУ, на привітання "Здрастуйте, товариші!" всі військовослужбовці відповідають: "Бажаємо здоров'я!", а на прощання "До побачення, товариші!" - "До побачення, товаришу!", а також додають наприкінці військове звання. Згідно зі змінами, в статуті мають закріпити можливість використовувати звернення не лише "товариш", але також і "пан".

Поза строєм, крім привітання "Доброго здоров'я, товаришу!", пропонується запровадити "Вітаю, воїни!", зазначає агентство "Українські новини".

Як повідомлялося, нещодавно у Києві на військовому параді з нагоди чергової річниці незалежності України вже пролунало вітання "Слава Україні!" - "Героям слава!".

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