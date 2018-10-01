Рада погрожує переглянути співпрацю з ПАРЄ, якщо з Росії знімуть санкції

Зняття обмежувальних заходів із делегації Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в обхід резолюцій означатиме визнання асамблеєю своєї політичної неспроможності та змусить український парламент переглянути засади й механізми співпраці з ПАРЄ. Про це йдеться в заяві Верховної Ради України, яка була ухвалена на пленарному засіданні у вівторок, 2 жовтня. "За" документ проголосувало 242 народних депутати, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

У заяві наголошується, що український парламент вважає політично мотивованою підготовку рішення ПАРЄ про зміну процедури асамблеї в частині скасування можливості оскаржити повноваження національних делегацій по суті або суттєвого ускладнення порядку такого оскарження. Як наголошується в заяві, мета підготовки такого рішення - забезпечити безперешкодне й безумовне повернення до ПАРЄ делегації РФ на тлі категоричної відмови цієї держави виконувати законні вимоги асамблеї, пов'язані з порушенням Росією статуту Ради Європи.

"Усвідомлюючи, що нищення інституційних основ означатиме визнання Парламентською асамблеєю Ради Європи своєї політичної неспроможності слідувати власним рішенням та публічну демонстрацію відходу від цінностей та принципів Ради Європи - верховенства права, демократії та прав людини, змушуватиме Верховну Раду України та її постійну делегацію у ПАРЄ здійснити повний перегляд засад, на яких будується співробітництво з асамблеєю, та механізмів такої співпраці", - йдеться в заяві.

Виступаючи з трибуни парламенту, голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв наголосив, що Росія не виконала понад десять резолюцій, які асамблея ухвалила протягом останніх чотирьох років.

Нагадаємо, що після анексії Росією українського Криму ПАРЄ в квітні 2014 року позбавила російську делегацію права голосу, а також можливості працювати в керівних структурах асамблеї і брати участь в спостереженні за виборами. 30 червня 2017 року Росія оголосила, що припиняє сплату внесків до бюджету Ради Європи до повного і беззастережного відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Наразі Росія не присутня в ПАРЄ, але продовжує роботу в Комітеті міністрів Ради Європи. У вересні 2018 року профільний комітет ПАРЄ розробив компромісні пропозиції, покликані залагодити конфлікт міжнародної організації з РФ.