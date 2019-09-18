 Рада не дозволила ДБР та НАБУ здійснювати самостійне прослуховування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

Рада не дозволила ДБР та НАБУ здійснювати самостійне прослуховування

Народні депутати України провалили голосування закону про прослуховування, проведення обшуків та затримання самих себе без згоди парламенту. Відповідний законопроєкт відправили на доопрацювання.

Рада вирішила відправити законопроєкт щодо прослуховування на доопрацювання

Верховна Рада вирішила відправити законопроєкт щодо прослуховування на доопрацювання

Верховна Рада України в четвер, 19 вересня відмовилася дозволити Державному бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно здійснювати прослуховування. За прийняття відповідного законопроєкту в цілому проголосували 196 депутатів за мінімально необхідних 226.

DW.COM

Співробітники української спецслужби проводили слідчі заходи щодо підозрюваної у державній зраді особи, а не прослуховували офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського, заявили в СБУ. (07.03.2019)

У кабінеті заступниці генерального прокурора Анжели Стрижевскої виявлений пристрій для прослуховування. Керівництво ГПУ не санкціонувало "прослушку". (19.08.2019)

Під час голосування голова парламенту Дмитро Разумков спробував зупинити голосування за законопроєкт, повідомила агенція "Українські Новини". Проте система "Рада" показала результат голосування. За підсумком виступів усіх фракцій Разумков запропонував повернути законопроєкт на доопрацювання до профільного комітету і на повторне друге читання, за що проголосувало 242 народні депутати.

Законопроєктом передбачалося додати НАБУ і ДБР до списку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу, яким також пропонувалося дозволити знімати інформацію з телекомунікаційних мереж. При цьому керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мали надаватися повноваження скасування незаконних і необґрунтованих постанов НАБУ і ДБР.

Також пропонувалося дозволити проведення обшуків, затримання, порушення таємниці листування і телефонних розмов депутатів Ради без отримання згоди парламенту на проведення цих дій. Законопроєкт також передбачав надання суддям можливості не визначати розмір застави щодо осіб, які підозрюються в тяжких і особливо тяжких корупційних злочинах.

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