Рада не дозволила ДБР та НАБУ здійснювати самостійне прослуховування

Верховна Рада України в четвер, 19 вересня відмовилася дозволити Державному бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно здійснювати прослуховування. За прийняття відповідного законопроєкту в цілому проголосували 196 депутатів за мінімально необхідних 226.

Під час голосування голова парламенту Дмитро Разумков спробував зупинити голосування за законопроєкт, повідомила агенція "Українські Новини". Проте система "Рада" показала результат голосування. За підсумком виступів усіх фракцій Разумков запропонував повернути законопроєкт на доопрацювання до профільного комітету і на повторне друге читання, за що проголосувало 242 народні депутати.

Законопроєктом передбачалося додати НАБУ і ДБР до списку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу, яким також пропонувалося дозволити знімати інформацію з телекомунікаційних мереж. При цьому керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мали надаватися повноваження скасування незаконних і необґрунтованих постанов НАБУ і ДБР.

Також пропонувалося дозволити проведення обшуків, затримання, порушення таємниці листування і телефонних розмов депутатів Ради без отримання згоди парламенту на проведення цих дій. Законопроєкт також передбачав надання суддям можливості не визначати розмір застави щодо осіб, які підозрюються в тяжких і особливо тяжких корупційних злочинах.