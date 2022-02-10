Мета Ради НАТО-Росія полягає в покращенні співпраці між країнами НАТО та Росією в питаннях оборонної політики та політики безпеки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада НАТО-Росія". Рада НАТО-Росія постала 2002 року на базі заснованого раніше консультативного форуму "Спільна постійна Рада НАТО-Росія". У вересні 2014 на саміті НАТО в Уельсі було вирішено з огляду на агресивну політику Кремля відносно України призупинити будь-яку практичну військову та цивільну співпрацю з Росією, залишаючи водночас відкритими політичні комунікаційні канали. Перед тим міністри закордонних справ країн НАТО вирішили обмежити кооперацію в Раді НАТО-Росія дипломатичним рівнем послів. Перше після дворічної перерви засідання Ради НАТО-Росія відбулось у квітні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.