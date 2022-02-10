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Рада НАТО-Росія

Мета Ради НАТО-Росія полягає в покращенні співпраці між країнами НАТО та Росією в питаннях оборонної політики та політики безпеки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада НАТО-Росія". Рада НАТО-Росія постала 2002 року на базі заснованого раніше консультативного форуму "Спільна постійна Рада НАТО-Росія". У вересні 2014 на саміті НАТО в Уельсі було вирішено з огляду на агресивну політику Кремля відносно України призупинити будь-яку практичну військову та цивільну співпрацю з Росією, залишаючи водночас відкритими політичні комунікаційні канали. Перед тим міністри закордонних справ країн НАТО вирішили обмежити кооперацію в Раді НАТО-Росія дипломатичним рівнем послів. Перше після дворічної перерви засідання Ради НАТО-Росія відбулось у квітні 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

НАТО запрошує Росію на нові переговори щодо безпеки у Європі

НАТО запрошує Росію на нові переговори щодо безпеки у Європі 10.02.2022

Росію запросили продовжити діалог у рамках зустрічей Ради Росія-НАТО, заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО: Ми готові до діалогу з РФ, але не відкидаємо й загострення (відео)

Генсек НАТО: Ми готові до діалогу з РФ, але не відкидаємо й загострення (відео) 14.01.2022

НАТО не виключає можливості нападу Росії на Україну і надасть Києву підтримку, а РФ у цьому випадку очікують суворі економічні санкції, заявив DW генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.
Після Ради Росія-НАТО: в Україні просять озброєння і превентивних санкцій

Після Ради Росія-НАТО: в Україні просять озброєння і превентивних санкцій 12.01.2022

Переговори між НАТО і Росією поки що не підштовхнули Москву до деескалації навколо України. Українські експерти радять залучити Захід до посилення обороноздатності Києва і наполягають на превентивних санкціях щодо РФ.
Жодних поступок Москві: як у НАТО готуються до переговорів з Росією

Жодних поступок Москві: як у НАТО готуються до переговорів з Росією 11.01.2022

Після зустрічі представників Росії та США в Женеві, в середу переговори перемістяться на майданчик НАТО, де вперше за тривалий час збереться Рада НАТО-Росія. Чи варто очікувати конкретних результатів?

НАТО має бути готовим до провалу переговорів з Росією - Столтенберг

НАТО має бути готовим до провалу переговорів з Росією - Столтенберг 08.01.2022

Глави МЗС країн НАТО провели позачергову зустріч щодо України напередодні засідання ради НАТО-Росія. Вони розраховують на діалог з РФ, але мають готуватись і до провалу переговорів, каже генсек Єнс Столтенберг.
Держсекретар США розраховує на передбачувані відносини з Росією

Держсекретар США розраховує на "передбачувані" відносини з Росією 24.03.2021

Вашингтон розраховує, що відносини з Росією будуть, принаймні, "передбачуваними і стабільними".
Столтенберг: Між НАТО і Росією зберігаються принципові розбіжності щодо України

Столтенберг: Між НАТО і Росією зберігаються принципові розбіжності щодо України 05.07.2019

На засіданні Ради НАТО-Росія сторони обговорили ситуацію в Україні, ракетний договір та обмінялися інформацією про свою діяльність. Генсек Альянсу констатував наявність принципових розбіжностей з питань щодо України.
Рада НАТО-Росія 5 липня обговорить Україну та ракетний договір

Рада НАТО-Росія 5 липня обговорить Україну та ракетний договір 04.07.2019

Рада НАТО-Росія проведе 5 липня зустріч, головними темами якої стануть Україна та Договір про РСМД. Це буде останнє засідання ради перед остаточним виходом Вашингтона з ракетного договору.
НАТО вимагає від Москви звільнити українських моряків

НАТО вимагає від Москви звільнити українських моряків 25.01.2019

Під час засідання Ради НАТО-Росія українське питання було у центрі уваги. В Альянсі закликали Росію негайно звільнити захоплених українських моряків.

Рада НАТО-Росія пройде 25 січня в Брюсселі

Рада НАТО-Росія пройде 25 січня в Брюсселі 21.01.2019

Посли країн НАТО та Росії проведуть зустріч 25 січня в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Теми засідання Ради НАТО-Росія не оголошуються, але ними можуть стати Україна та доля Договору про РСМД.
Засідання Ради НАТО-Росія: від Москви вимагають виконання договору про РСМД

Засідання Ради НАТО-Росія: від Москви вимагають виконання договору про РСМД 31.10.2018

Під час засідання Ради НАТО-Росія сторони обговорили ситуацію в Україні та гібридні загрози. Від Москви вимагають виконувати умови договору про РСМД.

"Росія тренується на випадок глобальної війни": експерти про "Схід-2018" (11.09.2018) 11.09.2018

Росія тренує свої війська на випадок глобальної війни, не виключаючи застосування ядерного потенціалу - саме такою бачать головну мету військових навчань "Схід-2018" на Далекому Сході німецькі аналітики.
Схід-2018 очима Брюсселя: тренування конфлікту великого масштабу?

"Схід-2018" очима Брюсселя: тренування конфлікту великого масштабу? 11.09.2018

"Схід-2018" - наймасштабніші військові навчання, які РФ проводила з часів СРСР. Експерти у Брюсселі бачать у них також і сигнал для України.
Рада НАТО-Росія: перше питання - Україна

Рада НАТО-Росія: перше питання - Україна 31.05.2018

НАТО непохитно продовжує свій підхід щодо Росії: вести діалог і укріплювати оборону. На засіданні Ради НАТО-Росія окрему увагу Альянс приділив Україні та засудив погіршення ситуації на Донбасі.
У Баку відбулася рідкісна зустріч між НАТО і Росією на високому рівні

У Баку відбулася рідкісна зустріч між НАТО і Росією на високому рівні 19.04.2018

Північноатлантичний альянс та Росія погоджуються, що важливо розвивати взаємну довіру. Високопосадовці двох сторін зустрілися в азербайджанському Баку.
Як НАТО і Росія в Брюсселі Україну обговорювали

Як НАТО і Росія в Брюсселі Україну обговорювали 26.10.2017

На засіданні Ради НАТО-Росія у Брюсселі сторони обговорили, зокрема, Україну і навчання "Захід-2017". Кореспондент DW повідомляє подробиці зі штаб-квартири НАТО.
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