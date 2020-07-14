Рада легалізувала гральний бізнес в Україні

Верховна Рада підтримала законопроєкт №2285- д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". "За" відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому на засіданні у вівторок, 14 липня, проголосували 248 народних депутатів.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на порталі Верховної Ради, цей закон визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

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Відповідно до положень закону, в Україні дозволяється організація та проведення азартних ігор в гральних закладах , в онлайн-казино, букмекерська діяльність в букмекерських пунктах та онлайн, робота залів гральних автоматів, проведення азартних ігор в покер онлайн.

Також в Україні створюється реєстр самообмежених осіб та осіб, щодо яких наявні інші обмеження, що надає змогу обмежити участь в азартних іграх фізичної особи термін від 6 місяців до 3 років, встановлюються вимоги до гравців та їхньої ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог.

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Положення закону визначають принцип "відповідальної гри", що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі фізичних осіб в азартних іграх та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю.

Так, організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія). Гравцями не можуть бути: недієздатні й обмежено-дієздатні особи, особи, які не досягли 21 року, особи, які перебувають у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, особи, внесені до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів тощо.

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Окрім того, законом встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою забезпечення їх фінансової стабільності та гарантування виплат виграшів.