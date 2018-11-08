Рада змінила схему оподаткування ввезення легкових автомобілів в Україну

Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів. У четвер, 8 листопада, за прийняття в цілому законопроекту номер 8487 проголосували 250 депутатів за мінімально необхідних 226.

Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт, залежний від об'єму й типу двигуна, а також віку авто. Чим меншим є двигун і чим новішою є машина, тим менше доведеться заплатити власнику до державної казни. При цьому базова ставка для авто з бензиновими двигунами буде нижчою, ніж для дизелів.

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, яка ініціювала нові правила, повідомила, що коефіцієнт віку вирішили обмежити максимальним значенням у 15. Тобто якщо автомобіль буде старше 15 років, то коефіцієнт віку залишиться на рівні 15.

Базові ставки акцизного податку будуть такими: для автомобілів із бензиновим двигуном до 3 тисячі кубічних сантиметрів - 50 євро, понад 3 тисячі кубічних сантиметрів - 100 євро, для авто на дизелі з об'ємом двигуна до 3,5 тисячі кубічних сантиметрів - 75 євро, і 100 євро, якщо двигун більший.

З огляду на спроби влади знайти компроміс із численними власниками нерозмитнених авто з номерами країн ЄС, закон гарантує знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно буде сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень.

Всі кошти, зі слів Южаніної, які будуть надходити до держбюджету за сплатою цих податків, будуть спрямовані на пенсійне забезпечення.