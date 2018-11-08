 Рада змінила схему оподаткування ввезення легкових автомобілів в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Рада змінила схему оподаткування ввезення легкових автомобілів в Україну

В Україні діятиме нова формула розрахунку податку на ввезені з-за кордону авто. Власники досі не розмитнених машин з єврономерами - так званих "євроблях" - зможуть оформити собі 50-відсоткову знижку.

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Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів. У четвер, 8 листопада, за прийняття в цілому законопроекту номер 8487 проголосували 250 депутатів за мінімально необхідних 226.

Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт, залежний від об'єму й типу двигуна, а також віку авто. Чим меншим є двигун і чим новішою є машина, тим менше доведеться заплатити власнику до державної казни. При цьому базова ставка для авто з бензиновими двигунами буде нижчою, ніж для дизелів.

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Учасники акції власників авто на єврономерах блокують вулицію Грушевського в центрі Києва та вимагають доступного розмитнення імпортних автомобілів. В акції бере участь близько тисячі автомобілістів. (11.07.2018)

Власник автомобіля на "єврономерах" домігся скасування штрафу за нерозмитнення. Про це повідомив Верховний суд України. (22.10.2018)

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, яка ініціювала нові правила, повідомила, що коефіцієнт віку вирішили обмежити максимальним значенням у 15. Тобто якщо автомобіль буде старше 15 років, то коефіцієнт віку залишиться на рівні 15.

Базові ставки акцизного податку будуть такими: для автомобілів із бензиновим двигуном до 3 тисячі кубічних сантиметрів - 50 євро, понад 3 тисячі кубічних сантиметрів - 100 євро, для авто на дизелі з об'ємом двигуна до 3,5 тисячі кубічних сантиметрів - 75 євро, і 100 євро, якщо двигун більший.

З огляду на спроби влади знайти компроміс із численними власниками нерозмитнених авто з номерами країн ЄС, закон гарантує знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно буде сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень.

Всі кошти, зі слів Южаніної, які будуть надходити до держбюджету за сплатою цих податків, будуть спрямовані на пенсійне забезпечення.

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