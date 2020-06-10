Рада зменшила кількість районів в Україні майже в чотири рази

Верховна Рада України ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Цим документом замість наявних в Україні 490 районів створюється 136 укрупнених. За проєкт у п'ятницю, 17 липня, проголосували 238 народних депутатів.

Документ встановлює, що межі районів встановлюються по зовнішньому кордону територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району. Вибори депутатів районних рад районів, які були ліквідовані відповідно до ухвалення цієї постанови, не проводитимуться. Повноваження депутатів районних рад у ліквідованих районах припиняються в день набуття повноважень депутатів, обраних на виборах у нових районах.

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Постанова передбачає, що ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проводитиметься після повернення цих територій під юрисдикцію України.

Для чого зменшили кількість районів

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, реформа забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам.

Також стверджується, що реалізація реформи не потребує додаткових видатків, а навпаки, призведе до зменшення витрат районих бюджетів у наступних роках на суми понад мільярд гривень щорічно.

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Центральна виборча комісія України має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів. Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.

Рішення про скорочення районів було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 12 липня. Як повідомив на засіданні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, новий проєкт районування областей потрібен для ефективного функціонування влади та не дублювання функцій.

Шмигаль тоді аргументував це тим, що існуючий районний поділ був утворений ще в СРСР, і він не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, "тому треба наводити порядок".

"Для прикладу, є райони, де проживає 5 тисяч людей і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Великі перекоси у субвенціях, дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне", - пояснював Шмигаль на позачерговому засіданні уряду.

Скільки районів і в яких областях

Так, у результаті реформи буде утворено:

10 районів на тимчасово окупованому Кримському півострові,

6 районів у Вінницькій області,

4 райони у Волинській області,

7 районів у Дніпропетровській області,

8 районів у Донецькій області,

4 райони у Житомирській області,

6 районів у Закарпатській області,

5 районів у Запорізькій області,

6 районів в Івано-Франківській області,

7 районів у Київській області,

4 райони у Кіровоградській області,

8 районів у Луганській області,

7 районів у Львівській області

4 райони у Миколаївській області,

7 районів в Одеській області,

4 райони у Полтавській області,

4 райони у Рівненській області,

5 районів у Сумській області,

3 райони у Тернопільській області

7 районів у Харківській області,

5 районів у Херсонській області,

3 райони у Хмельницькій області,

4 райони у Черкаській області,

3 райони у Чернівецькій області,

5 районів у Чернігівській області.