 Рада затвердила Олега Уруського віцепрем′єром зі стратегічних галузей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада затвердила Олега Уруського віцепрем'єром зі стратегічних галузей

Новостворену посаду віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості обійняв Олег Уруський.

Рада затвердила віцепрем'єра з питань промислової політики

Рада затвердила віцепрем'єра з питань промислової політики

Верховна Рада дала згоду на призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За таке рішення на пленарному засіданні у четвер, 16 липня, проголосували 250 народних депутатів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

На підтримку кандидатури Уруського проголосував 181 народний депутат фракції "Слуга народу", 22 - фракції "Опозиційна платформа - За життя", 18 - фракції "Батьківщина", 2 - групи партії "За майбутнє", 15 - групи "Довіра" і 12 позафракційних. Депутати фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" не дали жодного голосу "за". Представники "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє" переважно утрималися під час голосування, представники "Голосу" - голосували "проти".

Читайте також: Рада затвердила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету

Як повідомлялося, 6 липня президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення посади віце-прем'єра з питань промислової політики. 

Читайте також: Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

10 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови Кабміну про призначення Уруського віцепрем'єром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості (проект постанови №3827), проте 13 липня документ було відкликано через технічні неточності. Глава українського уряду Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Читайте також: Кирило Шевченко затверджений головою Нацбанку України

Олег Уруський народився у 1963 році. Доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки. Академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретаріату Кабінету Міністрів. Заснував низку компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі. З квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник "Прогрестех-Україна" - компанія Boeing.

Дивитись відео 02:00

ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019)

 

Також за темою

Ukraine Elektrizität - Umspannwerk bei Kiew

Як хаос на ринку електроенергії в Україні призводить до зростання тарифів 15.07.2020

Аби виплатити борги у галузі "зеленої енергетики", українській владі довелося збільшити тарифи на передачу електроенергії. Втім це - лише верхівка айсбергу проблем у галузі.

Ukrainisches Parlament

ВР призначила Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад 04.02.2020

Більшість депутатів Верховної Ради підтримали кандидатуру Дениса Шмагаля на посаду віцепрем'єр-міністра. Він водночас обійматиме посаду міністра розвитку громад і територій.

Ukraine Kiew | Parlamentssitzung

Новий український уряд: як Олексія Гончарука замінили на Дениса Шмигаля 04.03.2020

Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Тепер уряд очолюватиме Денис Шмигаль, який раніше працював у структурах Ріната Ахметова.

Реклама

Докладно

Українські науковці працюють над установками для доставки вантажів на Місяць (NASA)

Як Україна підкорює космос (відео)

Попри відтік мізків до США та ЄС, у КБ "Південне" розробляють безліч амбітних космічних проєктів.  

Новий закон має запобігти використанню дитячої праці постачальниками німецьких фірм

ФРН хоче заборонити експлуатацію людей в інших країнах

Німецькі підприємства мало обходить, чи дотримуються їхні постачальники за кордоном трудових та соціальних стандартів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  