Рада затвердила Олега Уруського віцепрем'єром зі стратегічних галузей

Верховна Рада дала згоду на призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За таке рішення на пленарному засіданні у четвер, 16 липня, проголосували 250 народних депутатів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

На підтримку кандидатури Уруського проголосував 181 народний депутат фракції "Слуга народу", 22 - фракції "Опозиційна платформа - За життя", 18 - фракції "Батьківщина", 2 - групи партії "За майбутнє", 15 - групи "Довіра" і 12 позафракційних. Депутати фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" не дали жодного голосу "за". Представники "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє" переважно утрималися під час голосування, представники "Голосу" - голосували "проти".

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Як повідомлялося, 6 липня президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення посади віце-прем'єра з питань промислової політики.

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10 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови Кабміну про призначення Уруського віцепрем'єром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості (проект постанови №3827), проте 13 липня документ було відкликано через технічні неточності. Глава українського уряду Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

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Олег Уруський народився у 1963 році. Доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки. Академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретаріату Кабінету Міністрів. Заснував низку компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі. З квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник "Прогрестех-Україна" - компанія Boeing.