 Рада закликала посилити санкції проти РФ через російські паспорти для Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

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Новини

Рада закликала посилити санкції проти РФ через російські паспорти для Донбасу

Після рішення Володимира Путіна надавати жителям Донбасу паспорти РФ за спрощеною процедурою Верховна Рада України закликала світ посилити санкції проти Росії.

Верховна Рада вимагає від Путіна скасувати указ про спрощену видачу паспортів жителям Донбасу

Верховна Рада вимагає від Путіна скасувати указ про спрощену видачу паспортів жителям Донбасу

Верховна Рада України звернулася до низки міжнародних організацій, країн Європейського Союзу, США, Канади, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні із закликом до посилення санкцій проти Росії через рішення керівництва РФ надавати громадянство жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою. Під час голосування у четвер, 25 квітня, "за" відповідну постанову проголосувало 230 народних депутатів українського парламенту, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ухваленим документом, Верховна Рада наполегливо закликає світ засудити "деструктивні дії РФ, які грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, права людини і громадянина в Україні", консолідувати з Україною зусилля з протидії агресивним діям Росії і вжити заходів щодо посилення міжнародних санкцій проти РФ.

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Рішення Москви роздавати російські паспорти жителям "ДНР" та "ЛНР" становить наступний "напад" на суверенітет України, наголошують у Брюсселі. (25.04.2019)

Видача російських паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заважає реалізації мінських угод, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Цей крок розкритикував також і Курт Волкер. (25.04.2019)

Спрощення Москвою видачі російських паспортів жителям Донбасу викликало різку критику з боку Берліна та Парижа. Дії РФ суперечать "духу й цілям мінських домовленостей", наголосили в МЗС ФРН. (25.04.2019)

Український парламент також вимагає від президента РФ Володимира Путіна скасувати свій указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку". Рада констатує, що таким чином Кремль укотре свідомо і цинічно порушив основоположні принципи міжнародного права.

"Попередня практика протиправного використання Росією інституту громадянства на окупованих територіях свідчить про її примусовий і дискримінаційний характер, є інструментом здійснення злочинів проти людяності та означатиме порушення прав людини", - йдеться в зверненні.

Дестабілізація ситуації після виборів

Український парламент наголошує, що рішенням про видачу паспортів жителям ОРДЛО Кремль вчергове розвіяв ключову тезу російської пропаганди про "внутрішньоукраїнський конфлікт". У зверненні зауважується, що такі дії керівництва РФ є грубим втручанням у внутрішні справи України, вони є підтвердженням і посиленням незаконної окупації українського Донбасу. Мета таких дій, вважають автори документу, - дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.

Верховна Рада України рішуче засуджує агресивні дії керівництва РФ, наголошує не неприпустимості відступу від виконання Мінських угод та ескалації напруженості на Донбасі. "Особливе занепокоєння парламенту України викликає той факт, що практику незаконної паспортизації на окупованих Росією територіях Кремль застосовував в інших конфліктах як правовий та гуманітарний привід для подальшої агресії з обґрунтуванням нібито захисту своїх громадян, які проживають за межами РФ" - наголошується у зверненні.

Ініціаторами звернення виступили голова Верховної Ради Андрій Парубій, його перша заступниця Ірина Геращенко, глава комітету із закордонних справ Ганна Гопко, керівник комітету із питань європейської інтеграції Марія Іонова, голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, а також інші народні депутати.

Напередодні, 24 квітня, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок вже засудили у Євросоюзі та США.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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