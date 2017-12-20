Рада закликала посилити санкції проти РФ через російські паспорти для Донбасу

Верховна Рада України звернулася до низки міжнародних організацій, країн Європейського Союзу, США, Канади, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні із закликом до посилення санкцій проти Росії через рішення керівництва РФ надавати громадянство жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою. Під час голосування у четвер, 25 квітня, "за" відповідну постанову проголосувало 230 народних депутатів українського парламенту, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ухваленим документом, Верховна Рада наполегливо закликає світ засудити "деструктивні дії РФ, які грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, права людини і громадянина в Україні", консолідувати з Україною зусилля з протидії агресивним діям Росії і вжити заходів щодо посилення міжнародних санкцій проти РФ.

Український парламент також вимагає від президента РФ Володимира Путіна скасувати свій указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку". Рада констатує, що таким чином Кремль укотре свідомо і цинічно порушив основоположні принципи міжнародного права.

"Попередня практика протиправного використання Росією інституту громадянства на окупованих територіях свідчить про її примусовий і дискримінаційний характер, є інструментом здійснення злочинів проти людяності та означатиме порушення прав людини", - йдеться в зверненні.

Дестабілізація ситуації після виборів

Український парламент наголошує, що рішенням про видачу паспортів жителям ОРДЛО Кремль вчергове розвіяв ключову тезу російської пропаганди про "внутрішньоукраїнський конфлікт". У зверненні зауважується, що такі дії керівництва РФ є грубим втручанням у внутрішні справи України, вони є підтвердженням і посиленням незаконної окупації українського Донбасу. Мета таких дій, вважають автори документу, - дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.

Верховна Рада України рішуче засуджує агресивні дії керівництва РФ, наголошує не неприпустимості відступу від виконання Мінських угод та ескалації напруженості на Донбасі. "Особливе занепокоєння парламенту України викликає той факт, що практику незаконної паспортизації на окупованих Росією територіях Кремль застосовував в інших конфліктах як правовий та гуманітарний привід для подальшої агресії з обґрунтуванням нібито захисту своїх громадян, які проживають за межами РФ" - наголошується у зверненні.

Ініціаторами звернення виступили голова Верховної Ради Андрій Парубій, його перша заступниця Ірина Геращенко, глава комітету із закордонних справ Ганна Гопко, керівник комітету із питань європейської інтеграції Марія Іонова, голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, а також інші народні депутати.

Напередодні, 24 квітня, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок вже засудили у Євросоюзі та США.