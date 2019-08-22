 Рада відтермінувала штрафи за ″євробляхи″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

Рада відтермінувала штрафи за "євробляхи"

Застосування штрафних санкцій за порушення правил ввезення автомобілів на іноземних номерах, котрі набули чинності у серпні, відтермінували на 90 днів.

Застосування штрафних санкцій для євроблях відтермінували на 90 днів.

Застосування штрафних санкцій для "євроблях" відтермінували на 90 днів.

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №1030 про відтермінування на 90 днів застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на територію України. Йдеться про автомобілі на іноземних номерах, ввезені з 1 січня 2015 року. Документ на пленарному засіданні в четвер, 12 вересня, підтримали 284 народних депутати за необхідних 226 голосів, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Це відтермінування до кінця року, яке ми пропонуємо і для штрафів, і для спрощеного оформлення автомобілів, - це вже останнє рішення. Більше після цього ми до цього питання повертатися не будемо", - зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, представляючи документ з трибуни парламенту. За його словами, законопроєкт вніс президент України Володимир Зеленський, документ викликав дискусію в урядовій партії.

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Як повідомлялося, жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією набули чинності 22 серпня. Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів із іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб становить 85 тисяч гривень. У разі перевищення терміну більше ніж на 30 діб, а також у разі втрати авто передбачено штраф у 170 тисяч гривень або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передання транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на територію України, у розпорядження іншій особі, а також використання такого автомобіля в комерційних цілях. За таке порушення був передбачений штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме - 34 тисячі гривень.

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