Рада відтермінувала штрафи за "євробляхи"

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №1030 про відтермінування на 90 днів застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на територію України. Йдеться про автомобілі на іноземних номерах, ввезені з 1 січня 2015 року. Документ на пленарному засіданні в четвер, 12 вересня, підтримали 284 народних депутати за необхідних 226 голосів, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Це відтермінування до кінця року, яке ми пропонуємо і для штрафів, і для спрощеного оформлення автомобілів, - це вже останнє рішення. Більше після цього ми до цього питання повертатися не будемо", - зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, представляючи документ з трибуни парламенту. За його словами, законопроєкт вніс президент України Володимир Зеленський, документ викликав дискусію в урядовій партії.

Як повідомлялося, жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією набули чинності 22 серпня. Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів із іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб становить 85 тисяч гривень. У разі перевищення терміну більше ніж на 30 діб, а також у разі втрати авто передбачено штраф у 170 тисяч гривень або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передання транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на територію України, у розпорядження іншій особі, а також використання такого автомобіля в комерційних цілях. За таке порушення був передбачений штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме - 34 тисячі гривень.