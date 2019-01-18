Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з боротьби з сексуальним насильством

Рада Безпеки ООН ухвалила запропоновану Німеччиною резолюцію щодо боротьби з сексуальним насильством під час збройних конфліктів. Під час голосування у вівторок, 23 квітня, ініційований ФРН документ підтримали 13 країн-членів Ради безпеки ООН, Росія та Китай утрималися.

Водночас за наполяганням США, які погрожували заблокувати резолюцію, текст документа було дещо змінено. Йшлося про такі аспекти, як репродуктивне і сексуальне здоров'я жертв зґвалтувань. На думку представників Вашингтона, попередні формулювання могли б передбачати підтримку абортів, передає агенція новин AFP.

Сама резолюція закликає до зміни законодавства країн-членів ООН з метою посилення кримінальної відповідальності за такі злочини, як сексуальне насильство під час збройного протистояння. Крім того, резолюція закликає країни-члени ООН до кращої підтримки жертв сексуального насильства.

Маас привітав ухвалення резолюції

Ухвалення резолюції привів міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас (Heiko Maas). На його думку, підтримка цього документа більшістю країн-членів ООН знаменувала "віху на шляху до викорінення сексуального насильства в конфліктах", цитує агенція новин dpa. Він також висловив переконання, що дотеперішній брак чітко прописаних юридичних норм лише сприяв безкарності під час збройних конфліктів.

Глава МЗС ФРН також наголосив, що завдяки ухваленню цієї резолюції тепер "на перше місце" мають бути поставлені інтереси жертв сексуального насильства.

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