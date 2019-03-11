 Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене річниці анексії Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

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Новини

Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене річниці анексії Криму

15 березня відбудеться засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. Тим часом Росія планує запуск на півострові двох електростанцій, повідомляє Reuters.

Засідання Радбезу ООН

Засідання Радбезу ООН

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) проведе 15 березня засідання, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. Про це у середу, 13 березня, повідомила речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, інформує агенція "Українські новини".

За її словами, засідання відбудеться з ініціативи Франції та Німеччини. Зеленко зазначила, що воно проходитиме в широкому форматі неофіційного засідання, яке передбачає участь не лише членів Ради Безпеки ООН, а й представників інших інституцій і неурядових організацій. На ньому буде присутній і заступник міністра закордонних справ Укрїани Сергій Кислиця.

Тим часом російська влада планує 18 березня запустити в анексованому Криму дві нові електростанції, повідомила у середу агенція Reuters з посиланням на джерела, обізнані з цими планами. В цей день півострів може відвідати президент РФ Володимир Путін, відзначають співрозмовники агенції. Компанія "Технопромекспорт", яка будує електростанції, відмовилась від коментарів. В Кремлі також поки не прокоментували інформацію про запланований запуск електростанцій.

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Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначив політику невизнання країною суверенітету Росії над Кримом. Також палата підтримала законопроект про мінімізацію втручання з боку РФ. (13.03.2019)

У Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. У ній взяв участь член Меджлісу, який розповів про утиски кримських татар на півострові. (06.03.2019)

Електростанції в Криму опинились в центрі скандалу після того, як виявилось, що на півострів в обхід санкцій Євросоюзу поставлялись турбіни німецької компанії Siemens. В компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт".

Як повідомлялось, 12 березня Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначив політику невизнання країною суверенітету Росії над Кримом. Проект документа містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить зазначеній політиці США. Якщо цей документ схвалить Сенат, він має бути відправлений на підписання президентові США Дональду Трампу.

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Росія не розробляла плану щодо захоплення Криму - екс-радник Обами (13.03.2019)

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