Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене річниці анексії Криму

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) проведе 15 березня засідання, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. Про це у середу, 13 березня, повідомила речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, інформує агенція "Українські новини".

За її словами, засідання відбудеться з ініціативи Франції та Німеччини. Зеленко зазначила, що воно проходитиме в широкому форматі неофіційного засідання, яке передбачає участь не лише членів Ради Безпеки ООН, а й представників інших інституцій і неурядових організацій. На ньому буде присутній і заступник міністра закордонних справ Укрїани Сергій Кислиця.

Тим часом російська влада планує 18 березня запустити в анексованому Криму дві нові електростанції, повідомила у середу агенція Reuters з посиланням на джерела, обізнані з цими планами. В цей день півострів може відвідати президент РФ Володимир Путін, відзначають співрозмовники агенції. Компанія "Технопромекспорт", яка будує електростанції, відмовилась від коментарів. В Кремлі також поки не прокоментували інформацію про запланований запуск електростанцій.

Електростанції в Криму опинились в центрі скандалу після того, як виявилось, що на півострів в обхід санкцій Євросоюзу поставлялись турбіни німецької компанії Siemens. В компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт".

Як повідомлялось, 12 березня Палата представників Конгресу США схвалила проект закону, який визначив політику невизнання країною суверенітету Росії над Кримом. Проект документа містить заборону федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить зазначеній політиці США. Якщо цей документ схвалить Сенат, він має бути відправлений на підписання президентові США Дональду Трампу.