Рада Безпеки ООН досягла згоди щодо гуманітарної допомоги Сирії
Рада Безпеки ООН подовжила на рік місію з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Гуманітарні вантажі надходитимуть до країни через один пропускний пункт.
Колона з гуманітарною допомогою в Сирії (фото з архіву)
Рада Безпеки (РБ) ООН у суботу, 11 липня, узгодила умови подовження на рік повноважень місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Гуманітарні вантажі надходитимуть до країни з боку Туреччини через один пропускний пункт. За цей варіант резолюції проголосували 12 країн-членів РБ ООН, проти голосів не було. Три держави (Домініканська Республіка, Китай, Росія) утрималися.
Проєкт резолюції розробили Німеччина та Бельгія. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) назвав результат голосування "доброю новиною для мільйонів сирійців". Німеччина в 2020 році буде одним з найбільших джерел допомоги для Сирії, зазначив міністр.
Німецько-бельгійський проєкт пропонував зберегти два пункти пропуску на турецько-сирійському кордоні та подовжити місію на рік. Однак РФ та КНР 7 липня наклали на документ вето. Потім Росія внесла власний варіант резолюції, який передбачав подовження місії на пів року, проте більшість членів РБ ООН проголосували проти. 10 липня Росія та Китай знову заблокували німецько-бельгійський проєкт.
Допомога для Сирії
Попередня резолюція РБ ООН щодо гуманітарної допомоги Сирії була ухвалена 2014 року. Вона дозволяла вантажівкам з допомогою перетинати чотири пункти пропуску на кордоні Сирії (два - з турецького боку, й по одному - з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати гуманітарну допомогу в контрольовані повстанцями регіони.
На засіданні РБ ООН 20 грудня 2019 року Росія та Китай наклали вето на проєкт подовження дії місії. Представник РФ при ООН Василь Небензя заявив тоді, що президент Сирії Башар Асад повернув контроль над більшою частиною території країни, тому резолюція про транскордонну гумдопомогу "застаріла". Зрештою 10 січня 2020 року повноваження місії були продовжені лише на півроку, а колони з гуманітарними вантажами могли прибувати до Сирії лише через два пункти пропуску на кордоні з боку Туреччини.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Загострення в Ідлібі
У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії
У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Безладні бомбардування
Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Сирійські родини масово тікають з Ідлібу
Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни
За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Смертельна температура
За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Дорога в нікуди
25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
В пошуках безпеки
В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Немає виходу
Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.