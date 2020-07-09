Рада Безпеки ООН досягла згоди щодо гуманітарної допомоги Сирії

Рада Безпеки (РБ) ООН у суботу, 11 липня, узгодила умови подовження на рік повноважень місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Гуманітарні вантажі надходитимуть до країни з боку Туреччини через один пропускний пункт. За цей варіант резолюції проголосували 12 країн-членів РБ ООН, проти голосів не було. Три держави (Домініканська Республіка, Китай, Росія) утрималися.

Проєкт резолюції розробили Німеччина та Бельгія. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) назвав результат голосування "доброю новиною для мільйонів сирійців". Німеччина в 2020 році буде одним з найбільших джерел допомоги для Сирії, зазначив міністр.

Німецько-бельгійський проєкт пропонував зберегти два пункти пропуску на турецько-сирійському кордоні та подовжити місію на рік. Однак РФ та КНР 7 липня наклали на документ вето. Потім Росія внесла власний варіант резолюції, який передбачав подовження місії на пів року, проте більшість членів РБ ООН проголосували проти. 10 липня Росія та Китай знову заблокували німецько-бельгійський проєкт.

Допомога для Сирії

Попередня резолюція РБ ООН щодо гуманітарної допомоги Сирії була ухвалена 2014 року. Вона дозволяла вантажівкам з допомогою перетинати чотири пункти пропуску на кордоні Сирії (два - з турецького боку, й по одному - з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати гуманітарну допомогу в контрольовані повстанцями регіони.

На засіданні РБ ООН 20 грудня 2019 року Росія та Китай наклали вето на проєкт подовження дії місії. Представник РФ при ООН Василь Небензя заявив тоді, що президент Сирії Башар Асад повернув контроль над більшою частиною території країни, тому резолюція про транскордонну гумдопомогу "застаріла". Зрештою 10 січня 2020 року повноваження місії були продовжені лише на півроку, а колони з гуманітарними вантажами могли прибувати до Сирії лише через два пункти пропуску на кордоні з боку Туреччини.