 Рада Безпеки ООН вимагає стриманості у кризі навколо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Рада Безпеки ООН вимагає стриманості у кризі навколо Ірану

У конфлікті між Сполученими Штатами та Іраном Рада Безпеки ООН закликає сторони до "діалогу". Напруженість в регіоні Перської затоки повинна бути послаблена.

Постійний представник Кувейту при ООН Мансур аль-Отаібі

Постійний представник Кувейту при ООН Мансур аль-Отаібі

Усім залученим сторонам необхідно вжити заходів для зниження градусу ескалації та послаблення напруженості в Перській затоці, заявив після спеціального засідання Ради Безпеки (РБ) ООН в Нью-Йорку в понеділок, 24 червня, постійний представник Кувейту при ООН Мансур аль-Отаібі. Кувейт зараз головує в Радбезі ООН. 15 членів органу також засудили у своїй заяві недавні напади на танкери в регіоні, назвавши їх загрозами глобальним поставкам енергоносіїв, миру та безпеці. За словами дипломатів, під час двогодинного засідання РБ ООН, яке відбувалося за зачиненими дверима, США не вдалося звинуватити в атаках на танкери "державного гравця", повідомляє агентство AFP. Таке формулювання відхилила Росія, яка має право вето.

Під час засідання Радбезу США поінформували про кілька атак на танкери в Перській затоці у травні та червні. Виконувач обов'язків постпреда США при ООН Джонатан Коен наголосив, що відповідальним за напади є Іран. За його словами, іранські кораблі берегової охорони підійшли до двох танкерів під час останньої атаки в середині червня перед вибухом мін. Коли одна з мін не спрацювала, човен берегової охорони наблизився до танкера на повній швидкості. "Примітно, що човен точно знав, де шукати міну, яка не вибухнула", - наголосив Коен.

Щодо збитого минулого тижня іранськими силами американського дрона Коен зазначив, що безпілотник ніколи не заходив в іранський повітряний простір. У відповідь на це постпред Ірану при ООН Маджид Тахт Раванчі наголосив, що безпілотник перебував на території Ірану, надавши як доказ радіолокаційні знімки. Він також відкинув ідею переговорів зі США. "Ви не можете розпочати діалог з тим, хто вам загрожує, залякуючи вас", - сказав Раванчі. Він наголосив, що економічна війна і тероризм проти іранського народу повинні бути зупинені. Водночас він закликав США припинити свою "військову спрагу пригод". Представник Ірану також засудив санкції проти своєї країни.

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Президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити фінансові обмеження щодо аятоли Алі Хаменеї. (24.06.2019)

За словами держсекретаря США, він говоритиме в Саудівській Аравії та ОАЕ про перекриття Ірану ресурсів. Вашингтон прагне створити коаліцію проти Ірану не лише в Перській затоці, але й в Азії та Європі, запевнив Помпео. (24.06.2019)

США скликали засідання Радбезу ООН після того, як минулого тижня іранські військові збили американський безпілотник. Тегеран наполягав, що це відбулося в повітряному просторі Ірану, а Вашингтон стверджує, що безпілотник був збитий над міжнародними водами. Президент США Дональд Трамп повідомив, що у відповідь вже був готовий дати наказ обстріляти Іран. Він відмовився від удару в останню мить, оскільки внаслідок цього могли загинути до 150 людей, що "було б непропорційно збиттю безпілотника". 24 червня Трамп запровадив санкції проти духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

На тлі загострення конфлікту з Іраном США посилили свою військову присутність в регіоні. Американський уряд оголосив про намір створити глобальну коаліцію проти Ірану.

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