Після "російського" Криму Apple перегляне свою політику щодо спірних територій

Американська компанія Apple має намір переглянути свою політику щодо позначення спірних територій на картах та в додатках. До цього компанію спонукав скандал навколо маркування анексованого Криму російською територією на картах в додатку "Погода" для користувачів у РФ. Про це в п'ятницю, 29 листопада, в інтерв'ю Reuters заявила прессекретарка Apple Труді Мюллер.

За її словами, компанія не робила жодних змін у картах, які відображаються за межами Росії, а зміни в Росії були вимушені через закон, який набув чинності в цій країні. "Ми вивчаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як ухвалити рішення щодо позначення територій на картах, та робимо відповідні зміни відповідно до законів. Ми зробимо поглиблений аналіз принципів, якими ми керуємося при позначенні спірних кордонів у наших сервісах, і, як результат, можемо внести зміни в майбутньому", - сказала Мюллер.

Нагадаємо, що раніше Apple змінив позначення кримських міст для користувачів у Росії, які тепер бачать на картах та в додатку "Погода", наприклад, "Сімферополь, Крим, Росія". Користувачі в інших країнах, а також у самому Криму бачать назви міст без згадування поруч якоїсь конкретної країни.

У міністерстві закордонних справ України відреагували на це рішення компанії Apple. "Дозвольте мені пояснити у ваших термінах, Apple. Ось уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн й ідеї, роки роботи і частина вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, і водночас когось абсолютно не хвилює ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею", - написав у середу, 27 листопада, у Twitter глава МЗС України Вадим Пристайко. Посольство України в США звернулося до керівництва Apple та Державного департаменту США щодо інциденту.

США та ЄС не визнали російської анексії Криму та вважають півострів територією України.