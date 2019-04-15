Після пожежі у Нотр-Дам де Парі: Франція відбудує славетний собор (відео)

Близько 400 пожежників боролися за те, щоб вберегти головні дзвіниці церкви, та ризикували життям заради порятунку релігійних реліквій та безцінних витворів мистецтва. Полум'я вмить поширилось дахом. Усе через дерев'яні балки, датовані XII століттям. Проте є і хороші новини: основні елементи структури собору врятовані.