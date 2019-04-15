Після пожежі у Нотр-Дам де Парі: Франція відбудує славетний собор (відео)

Собор Паризької Богоматері вдалось врятувати, хоча вогонь і завдав величезної шкоди. Франція оголосила збір коштів на реставрацію собору. З усього світу надходять пропозиції допомогти з відбудовою Нотр-Дам де Парі.
Близько 400 пожежників боролися за те, щоб вберегти головні дзвіниці церкви, та ризикували життям заради порятунку релігійних реліквій та безцінних витворів мистецтва. Полум'я вмить поширилось дахом. Усе через дерев'яні балки, датовані XII століттям. Проте є і хороші новини: основні елементи структури собору врятовані.
Пожежа в соборі Паризької Богоматері могла призвести до цілковитого руйнування пам'ятки, однак цьому вдалося запобігти. Які реліквії вдалося врятувати, а що безповоротно поглинула стихія - у матеріалі DW. (16.04.2019)
15 квітня о 18:50 за місцевим часом у соборі Паризької Богоматері спалахнув вогонь. Про фатальну пожежу, що вразила Париж та весь світ, дивіться фотодобірку DW. (16.04.2019)
Собор Паризької богоматері буде відбудовано, заявив президент Франції Макрон. Рішучість французів та хвиля солідарності в світі після пожежі в Нотр-Дамі не залишили байдужим і Сергія Йолкіна. (16.04.2019)