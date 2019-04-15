 Після пожежі у Нотр-Дам де Парі: Франція відбудує славетний собор (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.04.2019

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Політика й суспільство

Після пожежі у Нотр-Дам де Парі: Франція відбудує славетний собор (відео)

Собор Паризької Богоматері вдалось врятувати, хоча вогонь і завдав величезної шкоди. Франція оголосила збір коштів на реставрацію собору. З усього світу надходять пропозиції допомогти з відбудовою Нотр-Дам де Парі.

Наступного дня після пожежі на відбудову славетного собору пожертвували понад 360 мільйонів євро

Наступного дня після пожежі на відбудову славетного собору пожертвували понад 360 мільйонів євро

Близько 400 пожежників боролися за те, щоб вберегти головні дзвіниці церкви, та ризикували життям заради порятунку релігійних реліквій та безцінних витворів мистецтва. Полум'я вмить поширилось дахом. Усе через дерев'яні балки, датовані XII століттям. Проте є і хороші новини: основні елементи структури собору врятовані. 

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Наслідки пожежі у Нотр-Дам де Парі: що втрачене, а що вдалося врятувати

Пожежа в соборі Паризької Богоматері могла призвести до цілковитого руйнування пам'ятки, однак цьому вдалося запобігти. Які реліквії вдалося врятувати, а що безповоротно поглинула стихія - у матеріалі DW. (16.04.2019)  

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15 квітня о 18:50 за місцевим часом у соборі Паризької Богоматері спалахнув вогонь. Про фатальну пожежу, що вразила Париж та весь світ, дивіться фотодобірку DW. (16.04.2019)  

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Докладно

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Наслідки пожежі у Нотр-Дам де Парі: втрачене і врятоване

Які реліквії вдалося врятувати, а що поглинула стихія - у матеріалі DW.  

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