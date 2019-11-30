 Після кривавого нападу на мітингарів у Багдаді на вулиці вийшли тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2019

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Новини

Після кривавого нападу на мітингарів у Багдаді на вулиці вийшли тисячі людей

Напередодні невідомі скоїли напад на табір протестувальників у Багдаді, внаслідок чого загинули 25 людей. Демонстранти закидають силовикам, що ті не зупинили розстріл.

Машини швидкої допомоги поблизу місця нападу на протестувальників у Багдаді, 6 грудня 2019 року

Машини швидкої допомоги поблизу місця нападу на протестувальників у Багдаді, 6 грудня 2019 року

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці іракської столиці Багдада після скоєного напередодні кривавого нападу на табір мітингарів. У суботу, 7 грудня, тисячі обурених людей зібралися на площі Хілані, де днем раніше невідомі обстріляли протестувальників, передає агенція новин AFP.

В акції у Багдаді взяли участь переважно молоді люди. Аналогічні акції відбулися також і в розташованих південніше від іракської столиці містах Насирія та Діванія.

Напередодні ввечері невідомі озброєні зловмисники під'їхали на автомобілях до табору антиурядових демонстрантів і відкрили вогонь. Унаслідок стрілянини, за останніми даними, загинули 25 осіб, ще 130 людей отримали поранення, передає інформагенція AP з посиланням на дані лікарів та правоохоронців.

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Протестувальники звинувачують у бездіяльності підрозділи силовиків, які стояли неподалік і, не втручаючись, спостерігали за розстрілом демонстрантів.

Обстріляно будинок відомого шиїтського проповідника

Цього ж дня стало відомо про обстріл будинку відомого шиїтського проповідника Муктади ас-Садра. Помешкання  розташоване в місті Ен-Наджаф. Ракету по будинку богослова та політика, який очолює найвпливовіший блок у іракському парламенті, було випущено з безпілотника.

У ніч на 7 грудня ас-Садр закликав своїх прихильників вийти на вулиці та підтримати демонстрантів, на яких було скоєно напад.

Нагадаємо, протести в Іраку розпочалися 1 жовтня 2019 року. Жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стали, за останніми даними, майже 440 осіб. Ще близько 20 тисяч людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Така значна кількість убитих та поранених пояснюється в першу чергу тим, що силовики, а також бійці проурядових шиїтських напіввійськових формувань нерідко відкривали по протестувальниках вогонь бойовими набоями.

У відповідь на тривалі антиурядові виступи 1 грудня парламент Іраку прийняв подану раніше заяву про відставку прем'єр-міністра Іраку Аділя Абдула-Махді.

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Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді вирішив скласти повноваження через тривалі антиурядові акції протесту й заворушення з жертвами. Він пообіцяв подати відповідного листа до парламенту.

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