Після кривавого нападу на мітингарів у Багдаді на вулиці вийшли тисячі людей

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці іракської столиці Багдада після скоєного напередодні кривавого нападу на табір мітингарів. У суботу, 7 грудня, тисячі обурених людей зібралися на площі Хілані, де днем раніше невідомі обстріляли протестувальників, передає агенція новин AFP.

В акції у Багдаді взяли участь переважно молоді люди. Аналогічні акції відбулися також і в розташованих південніше від іракської столиці містах Насирія та Діванія.

Напередодні ввечері невідомі озброєні зловмисники під'їхали на автомобілях до табору антиурядових демонстрантів і відкрили вогонь. Унаслідок стрілянини, за останніми даними, загинули 25 осіб, ще 130 людей отримали поранення, передає інформагенція AP з посиланням на дані лікарів та правоохоронців.

Протестувальники звинувачують у бездіяльності підрозділи силовиків, які стояли неподалік і, не втручаючись, спостерігали за розстрілом демонстрантів.

Обстріляно будинок відомого шиїтського проповідника

Цього ж дня стало відомо про обстріл будинку відомого шиїтського проповідника Муктади ас-Садра. Помешкання розташоване в місті Ен-Наджаф. Ракету по будинку богослова та політика, який очолює найвпливовіший блок у іракському парламенті, було випущено з безпілотника.

У ніч на 7 грудня ас-Садр закликав своїх прихильників вийти на вулиці та підтримати демонстрантів, на яких було скоєно напад.

Нагадаємо, протести в Іраку розпочалися 1 жовтня 2019 року. Жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стали, за останніми даними, майже 440 осіб. Ще близько 20 тисяч людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Така значна кількість убитих та поранених пояснюється в першу чергу тим, що силовики, а також бійці проурядових шиїтських напіввійськових формувань нерідко відкривали по протестувальниках вогонь бойовими набоями.

У відповідь на тривалі антиурядові виступи 1 грудня парламент Іраку прийняв подану раніше заяву про відставку прем'єр-міністра Іраку Аділя Абдула-Махді.