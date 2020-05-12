Після двомісячної перерви у Німеччині відновилися матчі Бундесліги

Після двомісячної перерви в Німеччині відновилися матчі Бундесліги. У суботу, 16 травня, відбувається одразу шість матчів 26-го туру. Всі ці зустрічі футбольних команд проходятьза порожніх трибун та з дотриманням суворих санітарно-протиепідемічних норм, передає інформагенція AFP.

Щоб отримати дозвіл на участь у матчах, футболістам довелося пройти ретельне обстеження щодо можливого інфікування коронавірусом. Фанів футбольних клубів просили не приходити на стадіони, а залишатися натомість удома.

Крім того, команди мають прибувати на стадіон кількома автобусами, щоб забезпечити дотримання мінімальної соціальної дистанції. Гравці, котрі перебувають на лаві запасних, а також персонал команд зобов'язані носити захисні маски. Без масок на стадіоні дозволено перебувати лише тренерам. Також гравцям забороняється обійматися чи потискати руки один одному під час реакцій на забитий гол.

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Загалом у суботу відбувається шість зустрічей 26-го туру: "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Боруссія" Дортмунд - "Шальке", "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Фортуна" - "Падерборн", "Гоффенгайм" - "Герта" і "Айнтрахт" - "Боруссія" Менхенґладбах. П'ять з цих матчів розпочалися о 16:30 за київським часом.

Під час матчів, згідно тимчасовим поправкам ФІФА в регламент, можна робити по п'ять (замість трьох) замін, з них дві - в перерві, уточнює інформагенція "Інтерфакс".

11 березня 2020 року "Боруссія " Менхенґладбах разом з ФК Кельн стали першими німецькими клубами в історії, що провели матч за порожніх трибун, нагадує інформагенція SID.

Чемпіонат Німеччини став першим з провідних національних першостей Європи, що завершив паузу в сезоні. Старту матчів Бундесліги в суботу передували матчі 2-ої Бундесліги, наступного за важливістю дивізіону в німецькому футболі.