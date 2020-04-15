Після акцій у Берліні політики вимагають жорсткішого покарання за порушення обмежень

Після багатотисячних акцій проти коронавірусних обмежень у Берліні, учасники яких ігнорували встановлені владою протиепідемічні норми, німецькі політики закликають посилити покарання за порушення таких норм, зокрема, відмови від носіння захисних масок та дотримання дистанції.

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Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), який представляє Християнсько-демократичний союз (ХДС), в інтерв'ю інформагентству dpa у неділю, 2 серпня, наголосив: "Хто навмисне інших наражає на небезпеку, повинен рахуватися з тим, що для нього це матиме вагомі наслідки". За його словами, Німеччина не може собі дозволити поставити під загрозу підйом економіки, який розпочався, через нове суттєве зростання кількості заражень.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) з сестринської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) в інтерв'ю телеканалу ARD зазначив: "Хто не погоджується проходити обов'язкові тести або ж свідомо порушує норми, той має рахуватися з грошовим штрафом". Він порадив людям при таких демонстраціях "зберігати не лише фізичну дистанцію, але й духовну". Прем'єр Баварії звернув увагу, що в акціях брали участь прихильники теорії змови, а також прибічники краньоправих та лівих поглядів, яких складно уявити разом.

Застереження щодо "другої хвилі" коронавірусної інфекції

Зедер також застеріг щодо "другої хвилі" епідемії коронавірусної інфекції. "Якщо ми не будемо обережні, у нас може скластися ситуація, як у березні", - заявив він у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag. За його словами, потрібна "абсолютна пильність", тому "зараз не час для нових послаблень карантину чи наївної необережності". Зедер висловив жаль через те, що багато людей стали легковажними у ставленні до вірусу та не дотримуються базових правил. Друга хвиля коронавірусу вже "практично тут", - заявив прем'єр-міністр Баварії, цитує агенція новин AFP.

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Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) з ХДС наголосив, що люди повинні мати право на проведення демонстрацій і в часи епідемії коронавірусу в країні. "Однак не таким чином. Дотримання відстані, правил гігієни та носіння захисних масок є захистом для усіх нас", - написав він у соцмережі Twitter.

Мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller), який представляє соціал-демократів, заявив, про своє роздратування тим фактом, що люди прибули з різних регіонів Німеччини до столиці, аби скористатися правом на участь у демонстраціях із дотриманням протиепідемічних норм, і водночас вони проігнорували ці норми під час цих протестів.

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Протести у Берліні проти коронавірусних обмежень

Напередодні у Берліні десятки тисяч людей взяли участь в акціях протесту проти запроваджених у Німеччині коронавірусних обмежень. Спершу пройшла хода вулицями міста, у ній взяли участь до 17 тисяч осіб. Її завершили дочасно, бо учасники не дотримувалися протиепідемічних норм і поліція заявила про вчинення правопорушення.

Після ходи багато її учасників приєдналися до погодженого мітингу, в якому, за даними поліції, взяли участь близько 20 тисяч людей. На ньому учасники також закликали скасувати усі запроваджені через поширення коронавірусу обмеження.

Поліція була змушена припинити і цей мітинг через недотримання учасниками протиепідемічних норм - вони не мали захисних масок і не дотримувалися дистанції.

Згодом поліція Берліна повідомила, що загалом упродовж суботи під час акцій протесту та сутичок у різних частинах міста зазнали ушкоджень 45 правоохоронців. Також поліцейські провели 133 затримання.