 Пілотований корабель ″Союз МС-12″ пристикувався до МКС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

Пілотований корабель "Союз МС-12" пристикувався до МКС

Новоприбулі на МКС астронавти NASA Крістіна Кох і Нік Хейг та космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін братимуть участь в дослідженні біополімерів.

Старт ракети-носія з космодрому Байконур

Старт ракети-носія з космодрому Байконур

Астронавти NASA Крістіна Кох і Нік Хейг та космонавт "Роскосмосу" Олексій Овчінін у п'ятницю, 15 березня, прибули на Міжнародну космічну станцію (МКС) на борту пілотованого корабля "Союз МС-12". Політ до Міжнародної космічної станції тривав менше шести годин і завершився на кілька хвилин раніше запланованого.

Разом із іншими членами екіпажу МКС астронавткою зі США Енн Макклейн, росіянином Олегом Кононенком і канадцем Давидом Сен-Жаком новоприбулі займуться на борту станції науковими експериментами з метою допомогти вченим на Землі розробляти стійкі до біокорозії полімерні матеріали. Загалом у науковій програмі експедиції близько 300 досліджень. Очікується, що екіпаж МКС проведе на орбіті 204 дні. Однак один з американських астронавтів може затриматися на борту і на більш тривалий термін.

Раніше планувалося, що Олексій Овічінін і Нік Хейг прибудуть на МКС ще 11 жовтня 2018 року. Проте внаслідок технічних проблем з ракетою, вони були вимушені здійснити аварійну посадку поблизу міста Жезказган у Казахстані. Після цього запуски ракет типу "Союз" були тимчасово призупинені. Це було першою за 35 років аварією при запуску пілотованого космічного корабля "Союз".

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