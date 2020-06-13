Під час пандемії поліція відмовила у в'їзді в Німеччину в 196 тисячах випадків

Федеральна поліція Німеччини з початку пандемії коронавірусної хвороби до 11 червня відмовила в перетині кордону країни у близько 196 тисячах випадків через відсутність поважних причин для поїздки. Про це міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив виданню Bild am Sonntag, яке вийшло друком у неділю, 14 червня,.

З 16 березня контроль на кордонах Німеччини щоденно забезпечували шість тисяч правоохоронців. За цей час коронавірусом інфікувалися 122 співробітники федеральної поліції.

Зеегофер назвав зумовлений поширенням коронавірусу контроль на кордонах однією з найскладніших операцій федеральної поліції та похвалив правоохоронців за їхні "розсудливі дії" під час виняткової ситуації, зазначає агентство новин dpa.

З опівночі 15 червня контроль на кордонах Німеччини з сусідніми державами скасовують. Контроль був запроваджений на кордонах із Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом та Данією. Кордон з Люксембургом Німеччина відкрила ще у середині травня. "Я радий, що за усієї обережності ми зараз знову можемо наважитися на більше свободи", - написав Зеегофер у соцмережі Twitter.

Також з 15 червня Німеччина знімає застереження для поїздок для 26 країн Євросоюзу, а також для подорожей до Великобританії, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Застереження щодо поїздок до третіх країн, які не входять до складу Євросоюзу, попередньо діятимуть у Німеччині до 31 серпня. Це стосуються більш ніж 160 країн світу, зокрема, і України.