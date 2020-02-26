Під час обстрілів на Донбасі 3 березня загинув військовий - штаб ООС

Українські Збройні сили знову зазнали втрат у зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Згідно з повідомленням Facebook-сторінки пресцентру штабу ООС, з початку вівторка, 3 березня, збройні формування проросійських сепаратистів сім разів порушили режим припинення вогню.

Під час обстрілів проросійські сили застосовували заборонені мінськими домовленостями озброєння, зокрема міномети калібром 82 міліметри. Крім того, під час обстрілів проросійськими силами застосовувалися гранатомети різних систем, підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, а четверо інших дістали поранень, йдеться в повідомленні Facebook-сторінки штабу ООС.

Нагадаємо, 1 березня проросійські бойовики влучили з ракетного комплексу в автомобіль українських військових, унаслідок чого загинув один військовослужбовець, ще четверо дістали поранень.