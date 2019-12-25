Під час нападу ісламістів у Нігері загинули понад 100 людей

Під час нападу на військову базу поблизу прикордонного міста Шинагодрар у Нігері, що відбувся 9 січня загинув 31 військовий. Про уточнені дані щодо загиблих у п'ятницю, 10 січня, з посиланням на міністерство оборони Нігеру повідомляє інформагенція dpa.

Також повідомляється, що під час атаки було вбито понад 80 нападників та знищена велика кількість мотоциклів, на яких зазвичай пересуваються ісламісти у цьому регіоні під час їхніх атак. Водночас інших подробиць щодо нападу на військову базу поблизу Шинагодрара не повідомляється.

У Нігері та сусідніх Малі і Буркіна-Фасо активно діє низка терористичних угруповань, частина з яких належить до мереж таких терористичних організації, як "Аль-Каїда" та "Ісламська держава". При цьому останніми роками інтенсивність дій терористів в країнах Західної Африки значно посилилася. Приміром, якщо в 2016 році в Буркіна-Фасо було зареєстровано чотири напади ісламістських терористичних угруповань, то 2018 року таких нападів було вже 160.

Останній масштабний напад на військових у Нігері стався у травні минулого року. Тоді під час атаки на армійську колону загинули 28 солдатів. Відповідальність за напад взала на себе терористична організація "Ісламська держава".

На території Малі розміщено близько однієї тисячі військовослужбовців німецького Бундесверу в рамках місії ООН MINUSMA. Франція розмістила в Західній Африці понад чотири тисячі своїх військовослужбовців.