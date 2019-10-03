Під час антиурядових протестів в Іраку загинуло вже 25 людей

Унаслідок масових антиурядових акцій протесту в Іраку загинуло вже 25 осіб. Серед загиблих 23 демонстрантів та двоє силовиків. Такі дані ввечері четверга, 3 жовтня, оприлюднила незалежна Висока комісія з прав людини. За інформацією цієї організації, ще 1484 людини отримали поранення під час сутичок між демонстрантами та поліцією.

У самому Багдаді, де нещодавно оголосили комендантську годину, ситуація нормалізувалася, передає інформагенція dpa, посилаючись на слова очевидців.

Прем'єр визнав правоту демонстрантів

Тим часом прем'єр-міністр Іраку Адель Абд аль-Махді визнав, що вимоги протестувальників "законні". Про це він заявив у промові до іракського народу зранку п'ятниці, 4 вересня. "Ваші вимоги щодо реформ та боротьби з корупцією дійшли до нас", - запевнив керівник іракського уряду, цитує dpa.

"Вимоги щодо боротьби з корупцією і думки про майбутнє молоді - це законні вимоги, і ми відповідатимемо на всі законні вимоги", - додав іракський прем'єр.

Адель Абд аль-Махді пообіцяв, що його уряд не даватиме "порожніх" обіцянок" і не пропонуватиме короткострокових рішень. Крім того, він закликав демонстрантів не допустити, щоб мирні протести перетворилися на заворушення.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачу води.

Більшість акцій протесту пройшли у Багдаді та в населених переважно шиїтами південних регіонах Іраку. Ці антиурядові виступи спонтанні та відбуваються без участі політичних лідерів.