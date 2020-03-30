Під прикриттям коронавірусу: як угорський прем'єр розширює свою владу

Петер Нідермюллер роздратований діями угорського уряду Віктора Орбана. "Він ускладнює нашу роботу", - говорить опозиційний політик. Нідермюллер є головою місцевого самоврядування у сьомому районі Будапешта. Зараз йому доводиться не на рівних боротися не лише з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, але і з інформаційною політикою керівництва країни.

"Стратегія уряду є суперечливою", - скаржиться колишній євродепутат: вранці прем'єр-міністр заявляє, що школи не закриватимуть, але ще того самого дня все ж таки оголошують карантин для учнів. За харчування ж у школах відповідають місцеві громади, і з огляду на такий стиль ухвалення рішень вони не можуть нічого планувати, скаржиться Нідермюллер.

Схожа ситуація і з питанням обмеження пересування та обов'язком носіння масок. "Тут також ніхто не знає, хто за що відповідає", - обурюється політик. Нідермюллер представляє лівоцентристську партію "Демократична коаліція", яку заснував колишній прем'єр Угорщини Ференц Дюрчань.

У громад забирають надходження до бюджетів

Наприкінці березня прем'єра Віктора Орбана наділили надзвичайними повноваженнями. Йдеться передусім про право видавати декрети, які мають силу закону. Відтоді Нідермюллера найбільше непокоїть фінансове питання. "Уряд забирає у громад важливі надходження до їхніх бюджетів", - каже він. Так, збори за паркування, податок з власників транспортних засобів і туристичний збір більше не надходять до місцевого бюджету.

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Втрати свого району він оцінює на рівні 50 мільйонів форинтів (139 тисяч євро). Водночас удвічі більшу суму його громада має знайти на соціальну допомогу. До цього додаються і незаплановані витрати на маски, рукавиці та засоби дезінфекції. "На розвиток району та ремонт будівель не залишиться нічого", - прогнозує Нідермюллер.

Разом з іншими керівниками органів місцевого самоврядування він опублікував листа з проханням про допомогу після того, як парламент Угорщини наділив Орбана широкими повноваженнями. За словами міністерки юстиції країни Юдіт Варги, прем'єр матиме ці повноваження доти, доки не завершиться "небезпечна ситуація". Коли це станеться, вирішуватиме парламент, уточнює Варга. А в ньому, як відомо, Орбан має більшість у дві третини голосів. При цьому тимчасово заборонили проводити вибори та референдуми, і опозицію дедалі більше позбавляють впливу.

Помста за місцеві вибори?

Це видно і з перших розпоряджень, виданих Орбаном після отримання надзвичайних повноважень. "Серед них були речі, які не мають жодного стосунку до боротьби з пандемією", - наголошує колишній омбудсмен Єньо Калтенбах. Наприклад, пропозиція віцепрем'єра Жольта Шемьєна взяти під опіку громади.

У часи коронавірусу Віктор Орбан отримав широкі владні повноваження

"Конфлікт зі столицею тепер хочуть вирішити шляхом ухвалення закону", - зауважує Калтенбах. Зокрема, йдеться про суперечку довкола будапештського парку Варошлігет. Там мають намір звести нові будівлі для музеїв, хоча жителі столиці виступили проти. Після місцевих виборів восени 2019 року новообраний опозиційний мер Гергей Карачонь зупинив проєкт. Тепер же уряд своїм декретом хоче скасувати це рішення.

Крім того, у політичних партій хочуть забрати половину державного фінансування. Найбільше це вдарить по невеликих опозиційних партіях.

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Завдяки своїй стратегії співпраці між різними політичними силами, які перебувають в опозиції до Орбана, вдалося обійняти посади мерів великих міст, включно з Будапештом. "Тепер багато з того, що опозиція здобула, у неї намагаються знову забрати", - переконаний Калтенбах, який разом з іншими правозахисниками започаткував онлайн-петицію проти надання Орбану надзвичайних повноважень. Більше 100 тисяч угорців її підтримали. "Це багато для такої невеликої країни, як Угорщина", - зауважує колишній омбудсмен.

Такий спротив діям уряду набрав обертів упродовж лічених днів. Щоправда, мало хто в Угорщині це помітив. Уся увага прикута нині до коронавірусу. Кілька тисяч угорців запустили петицію проти позбавлення повноважень громад. Крапля в морі. "Нинішня ситуація дає Віктору Орбану можливість укріпити його владу", - доходить висновку директор будапештського аналітичного центру "Політичний капітал" Петер Креко.

Боротьба проти пандемії у стилі "Зоряних воєн"

Неозброєним оком видно, як угорський прем'єр насолоджується своєю новою владою. На своїй сторінці у Facebook Орбан представляє себе як політика, який досягає результатів. Одне з відео показує його кризовий штаб як команду супергероїв. Під драматичну музику представляють кожного з членів штабу, підсвічуючи блакитно-зеленим сяйвом, - урядовий піар у стилі трейлера до фільму "Зоряні війни".

Практично безмежною владою Орбан завдячує своїй велетенській більшості у парламенті. Щоправда, коли у 20-х числах березня обговорювали питання подовження двотижневого надзвичайного стану, то уряду потрібна була згода інших партій. Однак опозиціонери висунули умову для надання уряду надзвичайних повноважень. "Ми би навіть погодилися на строк у 90 чи навіть 120 днів", - заявила співголова партії "Діалог в ім'я Угорщини" Тімеа Сабо. Але необмежена влада для Орбана без обмежень у часі? Настільки далеко опозиція не була готова йти. І тепер уряд використовує це проти неї.

"Можливо, це був план Орбана", - припускає голова фракції соціалістів Берталан Тот. Уряд у своїх ЗМІ атакує своїх критиків, а саме угорську опозицію та Брюссель. У п'ятничному інтерв'ю державному мовнику Орбан запідозрив, що за ними стоїть "мережа Сороса". Нагадаємо, Джордж Сорос - американський філантроп та мільярдер угорського походження. Політики з уряду навіть поширюють теорію змови, що мільярдер начебто стоїть за падінням курсу угорської валюти форинт.

Голова місцевої влади в одному з районів Будапешта Нідермюллер хотів би бачити "справжню співпрацю" між місцевими громадами та центральним урядом. За його словами, Угорщина зараз потребує не прем'єра з необмеженими у часі надзвичайними повноваженнями, а "єдиної стратегії та тісної співпраці з громадами". Як оцінюють ситуацію мери з правлячої партії "Фідес", з'ясувати не вдалося - запити DW залишилися без відповіді.