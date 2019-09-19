Під Офісом президента України протестували проти "формули Штайнмаєра"

Біля будівлі Офісу президента України ввечері в четвер, 19 вересня, відбувся мітинг із закликом до президента Володимира Зеленського не погоджуватися на зустрічі "нормандського формату" на імплементацію мінських домовленостей за так званою "формулою Штайнмаєра". На акцію під назвою "Нормандська змова - державна зрада" прийшли кілька сотень людей, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна". Мітинг відбувся без використання будь-якої партійної символіки.

Мітингувальники побоюються, що реалізація "формули Штайнмаєра" призведе до втрати Україною державного суверенітету, а вибори відбудуться "під дулами російських автоматів". Учасники акції вважають, що українська влада має домагатися в мінському процесі спочатку повного та стабільного припинення бойових дій, виведення російських військ і роззброєння НЗФ, потім передачі контролю над кордоном Україні або миротворцям ООН і ОБСЄ з подальшою передачею Україні. І лише тоді можливе проведення виборів за українським законодавством.

"Формула Штайнмаєра" - запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів в Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.

Як повідомив під час на засіданні Тристоронньої контактної групи 18 вересня у Мінську представник України Леонід Кучма, українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори. При цьому її реалізація можлива лише за умови виконання таких умов: цілковите припинення вогню, моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки, розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення тощо.