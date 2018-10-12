 Під Лисичанськом збитий ударний безпілотник - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Під Лисичанськом збитий ударний безпілотник - ООС

Поблизу Лисичанського НПЗ системи протиповітряної оборони ЗСУ виявили два ударних безпілотних літальних апарати. Одного з них було збито на висоті у два кілометри, повідомляють у міноборони України.

Війна на Донбасі

Позиція військ ЗСУ на Донбасі (архівне фото)

Частини протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) зранку у п'ятницю, 12 жовтня, збили один ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА) сепаратистів поблизу Лисичанська. Про це повідомила прес-служба штабу операції об'єднаних сил (ООС). 

Дві повітряні цілі було виявлено поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. Ними виявилися ударні безпілотники сепаратистів й по них одразу відкрили вогонь, повідомили в штабі ООС. У результаті застосування засобів протиповітряної оборони було збито одних з БПЛА, другий дрон повернувся на непідконтрольну українському уряду територію, зазначається в повідомленні. Ураження літального апарата сталося на висоті близько двох кілометрів, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше цього ж дня на територію однієї з шкіл Лисичанська впав фрагмент ракети зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Оса", внаслідок чого було евакуйовано понад 700 учнів навчального закладу. Тоді в результаті інциденту ніхто не постраждав.

  • Стандарти НАТО та кадрова політика ЗСУ

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Бойова підготовка

    Порівняно з 2014 роком, рівень бойової підготовки українських вояків у зоні конфлікту значно підвищився, запевняють у Збройних силах. "Увесь досвід військових у взводах, відділеннях, ротах - здобуто виключно у ході бойових дій. Проте часом не вистачає саме теоретичної підготовки для стратегічного планування", - коментують у підрозділі, який відвідала кореспондентка DW.

  • Українська армія на сході України

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Хто стоїть на передовій?

    "На сьогоднішній день на передовій знаходяться виключно військові контрактної служби", - розповідає DW один з бойових командирів підрозділу ЗСУ, що перебуває на Донбасі. Проте в Концепції реформування кадрової політики ЗСУ, затвердженої у 2017 році, не зазначено конкретних критеріїв, за якими має здійснюватися відбір військовослужбовців на контрактну службу в українській армії.

  • Дисципліна в армії

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Дисципліна та ініціативність

    З моменту перебування у зоні АТО виключно військовослужбовців-контрактників дисципліна у бойових підрозділах суттєво покращилась, відзначають польові командири. "Коли в АТО перебували мобілізовані, їх було складно змусити виконувати статут ЗСУ. Пияцтво та дезертирство процвітало", - коментує DW командир роти. З ініціативи його підлеглих, власними силами вони побудовали лазню у себе на позиції.

  • Спорт на передовій

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Спорт на передовій за будь-яких умов

    Однією з головних причин небойових втрат у зоні АТО є зловживання алкоголем. Це відзначають і в міноборони України. Проте, за даними міністерства, у 2017 році кількість таких втрат ЗСУ зменшилась на 36 відсотків, порівняно з попереднім роком. "Щоб ні в кого не було бажання пиячити, ми змайстрували спортмайданчик. З усього, що було під руками", - розповіли DW у бойовому підрозділі.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Підготовка до зими

    Українські військові готуються вже до четвертої зими на передовій на Донбасі. Підрозділи роблять запаси дров та укріплюють бліндажі. Будівельні матеріали здебільшого дістають від волонтерів. Міноборони забезпечує контрактників у зоні бойових дій комплектами теплого одягу та взуття.

  • Українська армія на Донбасі

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Майже по-домашньому

    "Раніше у нас були величезні проблеми з продовольством та харчуванням. Згодом виявили корупційну схему у службі тилового забезпечення нашого підрозділу", - розповідає командир роти, що вже два роки перебуває на лінії зіткнення. "Тепер у нас продуктів стільки, що вистачило ще б на цілий підрозділ", - додає він.

  • Вогонь перемир'я

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Вогонь перемир'я

    Попри регулярні заяви про припинення вогню на Донбасі, щоночі обстріли поновлюються. У разі загрози життю, бійцям підрозділів дають дозвіл відповідати на удари сепаратистів.

  • Матеріальне забезпечення

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Матеріальне забезпечення

    У 2014 році більшість тих, хто пішов добровольцем на службу в українській армії, мали самостійно забезпечувати себе необхідним - або за власний кошт, або за допомогою волонтерів. "У 2017 році ми повністю одягнені та взуті - жодної проблеми з таким забезпеченням у контрактників тепер нема", - пояснює військовий, що несе службу у зоні АТО.

  • До кінця особливого періоду

    Чи відчутна військова реформа на передовій?

    Контракт до кінця особливого періоду

    Значно збільшені протягом останніх двох років зарплати контрактникам призвели до тієї ситуації, що служба в армії стала фінансово привабливою для людей без спеціалізованої освіти. За словами керівника підрозділу, у 2014-2015 роках більшість його підлеглих підписували контракти виключно з огляду на патріотичні почуття - тепер більш важливу роль відіграють грошові виплати.

    Автор: Анастасія Магазова


DW.COM

У Лисичанську уламок ракети впав біля школи: 700 дітей евакуювали

На територію однієї з шкіл міста Лисичанськ Луганської області упав уламок ракети від ЗРК "ОСА". З навчального закладу евакуювали майже 700 учнів, повідомила обмудсменка України Людмила Денісова. (12.10.2018)  

На Донбасі тривають обстріли, бойовики збили безпілотник ОБСЄ

Проросійські бойовики за минулу добу 38 разів обстрілювали сили українських військових на Донбасі. Вони також збили один безпілотник місії ОБСЄ, повідомиа українська сторона СЦКК. (02.04.2018)  

Дрони в законі: як використовують безпілотники в Німеччині

Кількість дронів у Німеччині стрімко зростає, а разом із нею і посилюються правила їхнього використання. Які є обмеження і заборони на польоти безпілотників у ФРН, з’ясувала DW. (13.06.2018)  

Чи відчутна військова реформа на передовій?

Керівництво Збройних сил України регулярно звітує про реформи і наближення до стандартів НАТО. А чи є тим часом якісь практичні зрушення у житті українських контрактників у зоні бойових дій? Фоторепортаж DW з Донбасу. (23.10.2017)  

Також за темою

Ukraine russisches Luftabwehrsystem SA-8 Gecko in Makijiwka

У Лисичанську уламок ракети впав біля школи: 700 дітей евакуювали 12.10.2018

На територію однієї з шкіл міста Лисичанськ Луганської області упав уламок ракети від ЗРК "ОСА". З навчального закладу евакуювали майже 700 учнів, повідомила обмудсменка України Людмила Денісова.

Ukraine Armee in der Ostukraine

Київ: На Донбасі загинув один військовий 08.09.2018

У ЗСУ повідомляють про одного загиблого українського військового внаслідок бойових дій на Донбасі. Сепаратисти теж заявляють про обстріли.

Ukraine Armee in der Ostukraine

Бойовики "ЛНР" захопили двох військовослужбовців ЗСУ 03.06.2018

На лінії зіткнення в Луганський області бойовики сепаратистів затримали двох українських військовослужбовців. У ЗСУ підтвердили факт потрапляння в полон цих вояків.

Реклама

Докладно

Як відреагували віряни на рішення Синоду?

Рішення Синоду: увесь спектр емоцій вірян у Києві (відео)

Після рішення Синоду про продовження надання томоса Україні кореспондентка DW завітала до церков КП та МП.  

Відтепер кияни матимуть і тепло й гарячу воду, запевняють у Нафтогазі

"Нафтогаз" почав постачати газ для опалення в Києві

Тепер у Києві має бути відновлене гаряче водопостачання й вчасно розпочатий опалюваний сезон.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  