Під Лисичанськом збитий ударний безпілотник - ООС

Частини протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) зранку у п'ятницю, 12 жовтня, збили один ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА) сепаратистів поблизу Лисичанська. Про це повідомила прес-служба штабу операції об'єднаних сил (ООС).

Дві повітряні цілі було виявлено поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. Ними виявилися ударні безпілотники сепаратистів й по них одразу відкрили вогонь, повідомили в штабі ООС. У результаті застосування засобів протиповітряної оборони було збито одних з БПЛА, другий дрон повернувся на непідконтрольну українському уряду територію, зазначається в повідомленні. Ураження літального апарата сталося на висоті близько двох кілометрів, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше цього ж дня на територію однієї з шкіл Лисичанська впав фрагмент ракети зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Оса", внаслідок чого було евакуйовано понад 700 учнів навчального закладу. Тоді в результаті інциденту ніхто не постраждав.