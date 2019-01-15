Підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо про роль німецького екстреміста

Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складних українсько-угорських відносинах?

Будівля центру угорців Закарпаття в Ужгороді підпалили 4 лютого 2018. Згідно з матеріалами справи, замовник підпалу - "німецький журналіст", ім'я якого досі не розголошувалося. Як вважає слідство, підпал здійснили троє громадян Польщі. Двоє з них були членами неофашистського руху "Фаланга", а третій, організатор, був також членом ультраправого руху "Зміна".

Правоекстремістський журналіст із Німеччини

На засіданні суду в польському Кракові у понеділок, 14 січня, підозрюваний у здійсненні підпалу поляк Міхал Прокопович назвав німецького журналіста Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter) організатором і координатором виконання злочину. Поляк отримав за підпал, за власними словами, 1500 євро, у тому числі й особисто від Оксенрайтера в берлінському аеропорту Tegel.

Ім'я журналіста останнім часом з'являлося в німецьких ЗМІ у контексті його призначення в жовтні 2018 року співробітником офісу депутата Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Маркуса Фронмаєра (Markus Frohnmaier). До цього Оксенрайтер був відомий передусім як шеф-редактор журналу Zuerst!, назву якого можна перекласти як "По-перше" або "Передусім". На сайті видання він і досі зазначається як відповідальний за зміст сторінки.

Журнал Zuerst! виходить у Німеччині з 2009 року та поширюється безкоштовно. Як пише німецька газета Frankfurter Rundschau, його концепція сягає корінням журналу Nation und Europa ("Нація та Європа"), заснованого у 1950-х роках колишніми співробітниками спецслужб "третього рейху" СС та СА. За словами політолога Ґідеона Боча (Gideon Botsch), якого цитує газета, журнал Zuerst! є "абсолютно однозначно правоекстремістським": "Це стосується як його історії, так і прихильників та поширюваних у ньому тез".

Оксенрайтер відомий і своїми, як він їх охарактеризував, "антисіоністськими" поглядами. Frankfurter Rundschau зазначає, що 2014 року він брав участь у конференції New Horizon у Тегерані, на якій виступали, зокрема, й люди, які заперечують Голокост, що є порушенням німецького закону. Сам Оксенрайтер доповідав на конференції про "ізраїльське лобі в Німеччині".

Частий гість російського ТБ

Також Мануель Оксенрайтер добре відомий глядачам державних російських телеканалів, таких як RT International та Sputnik, на яких він виступає на підтримку проросійських сепаратистів на Донбасі, різко критикуючи політику Заходу. Телеведучі називають його німецьким політологом, експертом, журналістом, не уточнюючи його ідеологічних поглядів.

Очолюваний Оксенрайтером Центр євразійських досліджень просуває тези російського ультранаціоналіста Олександра Дугіна

2016 року Оксенрайтер разом зі своїм нинішнім шефом депутатом Маркусом Фронмаєром заснував Німецький центр євразійських досліджень. У реєстрах журналіст зазначається головою організації. Його заступник - Матеуш Піскорський, який також є засновником проросійського польського руху Zmiana ("Зміна"), - понад два з половиною роки перебуває в СІЗО у Польщі. Там його підозрюють у співпраці з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ), зокрема з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.

Пошук спостерігачів для "виборів" на Донбасі та у Криму

У Німецькому центрі євразійських досліджень, як з'ясував незалежний берлінський журналіст-розслідувач Дмитро Хмельницький, є два експерти: росіянин Леонід Савін та Кеворк Алмазян з Сирії. Перший - комісар Євразійського союзу молоді (ЄСМ), що входить до Міжнародного євразійського руху під головуванням Олександра Дугіна, головний редактор журналу "Геополітика" і веб-порталу Geopolitika.ru. Алмазян, сирієць з вірменським корінням, що живе в Німеччині, за його власним твердженням, - "незалежний політичний журналіст".

Підбір спостерігачів на "вибори" в "ДНР" та "ЛНР" - одна із задач Центру євразійських досліджень

Саме до цього Центру - після арешту Піскорського - перейшла, за даними WDR та NDR, естафета з підбору "правильних" спостерігачів на різноманітні "вибори". Регулярно в цій ролі виступає, зокрема, Томас Руді (Thomas Rudy) з АдН - за освітою кухар і кондитер. Гроші за таку роботу він, за власними словами, не отримував, хіба що іноді приймаюча сторона відшкодовувала йому витрати на відрядження. В інтерв'ю німецьким журналістам Руді назвав "ДНР", "ЛНР", а також Нагірний Карабах, де він теж побував, абсолютно нормальними регіонами, де, якщо не брати до уваги дрібних помилок під час проведення виборів, дотримуються всіх демократичних принципів і норм.

За даними спільного розслідування німецьких телекомпаній WDR, NDR та газети Süddeutsche Zeitung, у Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) є відомості про те, що Піскорський отримував від ФСБ гроші на діяльність із формування позитивного іміджу Росії на Заході та організацію приїзду спостерігачів. 270 тисяч євро, за інформацією BND, коштував, наприклад, візит 30 правоекстремістських і правопопулістських депутатів із 10 європейських країн, які спостерігали за так званим "референдумом" у Криму в 2014 році.

Уряд ФРН і секретність даних про Центр

Улітку минулого року на Німецький центр євразійських досліджень звернули увагу депутати Бундестагу від опозиційної Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП). В офіційному "малому запиті" вони попросили уряд прояснити ситуацію і розповісти, що йому відомо про цей центр, про зв'язки Піскорського в Німеччині, про можливу участь російських спецслужб в організації поїздок західних спостерігачів, а також про контроль спецслужбами РФ зареєстрованої в Росії міжнародної моніторингової організації CIS-EMO.

Уряд ФРН зобов'язаний відповідати на депутатські запити, але не зобов'язаний давати відповіді на всі питання по суті, якщо ці відповіді містять секретні дані, розголос яких ставить під загрозу ефективність роботи німецьких спецслужб. На цю обставину 13 вересня 2018 року й послався уряд ФРН.

Журналіст та депутат відкидають звинувачення

Закиди у причетності Оксенрайтера до підпалу угорського центру в Ужгороді як його шеф Фронмаєр, так і адвокат журналіста у розмові з німецькими ЗМІ відкидають. Німецький депутат вважає більш імовірним те, що підозрюваний у підпалі навмисно звинувачує Оксенрайтера, "аби покращити власну ситуацію". Відстороняти від роботи свого співробітника депутат збирається лише тоді, коли прокуратура в Польщі заведе проти нього справу.

DW звернулася до офісу німецького депутата та редакції журналу Zuerst! за коментарем, однак на момент публікації цього матеріалу жодної відповіді не отримала.