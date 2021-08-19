На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "підпал угорського центру в Ужгороді".

Будівлю угорського культурного центру в Ужгороді підпалили 4 лютого 2018 року. За даними слідства, підпал Товариства угорської культури Закарпаття здійснили троє громадян Польщі. Двоє з них є членами неофашистського руху "Фаланга", а третій, організатор, - член ультраправого руху "Зміна". У січні 2019 року в Кракові розпочався судовий процес у цій справі. На одному із засідань один з підозрюваних назвав організатором і координатором виконання злочину німецького журналіста Мануелая Оксенрайтера. Оксенрайтер відкидає закиди на свою адресу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.