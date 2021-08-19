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Підпал угорського центру в Ужгороді

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "підпал угорського центру в Ужгороді".

Будівлю угорського культурного центру в Ужгороді підпалили 4 лютого 2018 року. За даними слідства, підпал Товариства угорської культури Закарпаття здійснили троє громадян Польщі. Двоє з них є членами неофашистського руху "Фаланга", а третій, організатор, - член ультраправого руху "Зміна". У січні 2019 року в Кракові розпочався судовий процес у цій справі. На одному із засідань один з підозрюваних назвав організатором і координатором виконання злочину німецького журналіста Мануелая Оксенрайтера. Оксенрайтер відкидає закиди на свою адресу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Москві помер німецький журналіст-спосор підпалу угорського центру в Ужгороді

У Москві помер німецький журналіст-спосор підпалу угорського центру в Ужгороді 19.08.2021

Оксенрайтера вважають організатором підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді. Журналіст був відомий своїми правими і прокремлівськими поглядами, він виступав в російських ЗМІ на підтримку бойовиків на Донбасі.
Підпал угорського центру в Ужгороді: організатора засудили у Польщі

Підпал угорського центру в Ужгороді: організатора засудили у Польщі 24.03.2020

У Польщі до трьох років в'язниці засудили праворадикала, що організував підпал угорського культурного центру в Ужгороді. Засуджений взяв на себе відповідальність за планування злочину.
Теракти в Ужгороді: задум замовників провалився

Теракти в Ужгороді: задум замовників провалився 11.02.2019

Два теракти упродовж місяця. Рік тому в Ужгороді було здійснено напади на офіс товариства угорської культури. Чи вірять місцеві угорці в "російській слід" та чи почуваються у безпеці?
Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ

Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ 31.01.2019

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді, яку розглядає суд у Кракові, з'явились нові дані про ймовірні зв'язки німецького замовника з Росією. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.
Справа про підпал угорського центру: німецький депутат звільнив помічника

Справа про підпал угорського центру: німецький депутат звільнив помічника 18.01.2019

Німецький депутат-правопопуліст Маркус Фронмаєр повідомив про припинення контракту його референта Мануеля Оксенрайтера, якому закидають організацію підпалу в угорському центрі в Ужгороді.

Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019) 15.01.2019

Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складним українсько-угорським відносинам?
Підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо про роль німецького екстреміста

Підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо про роль німецького екстреміста 15.01.2019

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді з'явилося нове ім'я - німецького правоекстремістського журналіста Мануеля Оксенрайтера. Він має, зокрема, і тісні зв'язки з Росією. DW зібрала факти.
За підпалом центру угорців в Ужгороді стоїть журналіст з ФРН - ЗМІ

За підпалом центру угорців в Ужгороді стоїть журналіст з ФРН - ЗМІ 14.01.2019

Підозрюваний у скоєнні підпалу угорського центру в Ужгороді повідомив, що натхненником злочину був німецький журналіст, відомий своїми прокремлівськими поглядами, інформує "Радіо Свобода".