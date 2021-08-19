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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "підпал угорського центру в Ужгороді".
Будівлю угорського культурного центру в Ужгороді підпалили 4 лютого 2018 року. За даними слідства, підпал Товариства угорської культури Закарпаття здійснили троє громадян Польщі. Двоє з них є членами неофашистського руху "Фаланга", а третій, організатор, - член ультраправого руху "Зміна". У січні 2019 року в Кракові розпочався судовий процес у цій справі. На одному із засідань один з підозрюваних назвав організатором і координатором виконання злочину німецького журналіста Мануелая Оксенрайтера. Оксенрайтер відкидає закиди на свою адресу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Оксенрайтера вважають організатором підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді. Журналіст був відомий своїми правими і прокремлівськими поглядами, він виступав в російських ЗМІ на підтримку бойовиків на Донбасі.
Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складним українсько-угорським відносинам?