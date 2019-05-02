Підозрюваний у терактах у Новій Зеландії заперечив свою провину

Громадянин Австралії Брентон Таррант, якого підозрюють у скоєнні в березні цього року нападів на мечеті в Новій Зеландії, відмовився визнавати свою провину. Під час попередніх слухань у суді в п'ятницю, 14 червня, захист Тарранта наполягав на невинуватості підсудного за всіма пунктами обвинувачення, передає агенція новин dpa.

Сам підозрюваний не був присутній у залі суду, взявши участь у слуханнях по відеозв'язку. Таррант перебуває зараз під вартою в одній із в'язниць суворого режиму в Нової Зеландії. Під час слухань він мовчав, а заяву про його невинуватість за всіма пунктами обвинувачення виголосили адвокати. Коли лунала ця заява, підозрюваний посміхався.

Минулого тижня 29-річного австралійця оглянули лікарі. Суд визнав підозрюваного дієздатним та дозволив робити його фото- та відеозйомку. Засідання суду відбувалося у місті Крайстчерч, де в березні цього року було скоєно напад на дві мечеті. Під час відеозв'язку з підозрюваним звуковий сигнал було вимкнено.

Як повідомлялося, 15 березня австралієць Брентон Таррант скоїв напад на мечеті у новозеландському Крайстчерчі, розстрілявши відвідувачів мечетей. Унаслідок нападів тоді на місці або згодом у шпиталях загинула 51 людина. Ще 50 осіб дістали поранення.

Незадовго до здійснення нападу Брентон Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

Для масштабного розслідування обставин теракту в мечетях Крайстчерча в Новій Зеландії вирішили сформувати королівську слідчу комісіюв складі представників спецслужб, поліції, а також фахівців митниці та міграційної служби.

Їм належить з'ясувати, яким чином зловмисник зміг скоїти атаку, і де він отримав зброю, а також визначити роль служб безпеки в тому, що трапилося. Раніше уряд країни оголосив про заборону на продаж напівавтоматичної зброї і штурмових гвинтівок.

4 квітня Брентону Тарранту висунули обвинуваченняу 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах з наміром убивства. У разі визнання провини Тарранту загрожує довічне ув'язнення.

Початок власне судового процесу проти Тарранта заплановано на травень 2020 року.