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Крайстчерч
Тема
Крайстчерч - місто в Новій Зеландії.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Терориста із Крайстчерча засудили до довічного ув'язнення
Терориста із Крайстчерча засудили до довічного ув'язнення
Суд засудив терориста із міста Крайстчерч у Новій Зеландії до довічного ув'язнення.
Суспільство
27.08.2020
27 серпня 2020 р.
Підозрюваний у терактах у Новій Зеландії заперечив провину
Підозрюваний у терактах у Новій Зеландії заперечив провину
Брентон Таррант відмовився визнати свою провину за всіма пунктами обвинувачення в терактах у Новій Зеландії.
Тероризм
14.06.2019
14 червня 2019 р.
Теракти в Крайстчерчі: загиблих вже 51
Теракти в Крайстчерчі: загиблих вже 51
На шостий тиждень після терактів у Новій Зеландії від ран у лікарні помер турецький громадянин.
Тероризм
02.05.2019
2 травня 2019 р.
Вибухи на Шрі-Ланці - помста за теракт у Крайстчерчі - уряд
Вибухи на Шрі-Ланці - помста за теракт у Крайстчерчі - уряд
За атаками на Шрі-Ланці стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті у Крайстчерчі, кажуть у Коломбо.
Тероризм
23.04.2019
23 квітня 2019 р.
Нападника з Крайстчерча судитимуть за 50 вбивств
Нападника з Крайстчерча судитимуть за 50 вбивств
Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах на вбивство.
Суспільство
04.04.2019
4 квітня 2019 р.
Нова Зеландія проведе розслідування атак у мечетях
Нова Зеландія проведе розслідування атак у мечетях
Розслідуванням подвійного теракту в Крайстчерчі займеться спеціальна королівська комісія.
Суспільство
25.03.2019
25 березня 2019 р.
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Точка зору
Жодних подвійних стандартів, коли йдеться про тероризм
Інес Поль
Коментар
Суспільство
15.03.2019
15 березня 2019 р.
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