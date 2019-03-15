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Крайстчерч

Тема

Крайстчерч - місто в Новій Зеландії.

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Докладно

Брентор Таррант (судовий малюнок) вбив 51 людину

Терориста із Крайстчерча засудили до довічного ув'язнення

Терориста із Крайстчерча засудили до довічного ув'язнення

Суд засудив терориста із міста Крайстчерч у Новій Зеландії до довічного ув'язнення.
Суспільство27 серпня 2020 р.
Брентон Таррант

Підозрюваний у терактах у Новій Зеландії заперечив провину

Підозрюваний у терактах у Новій Зеландії заперечив провину

Брентон Таррант відмовився визнати свою провину за всіма пунктами обвинувачення в терактах у Новій Зеландії.
Тероризм14 червня 2019 р.
Теракти в Крайстчерчі

Теракти в Крайстчерчі: загиблих вже 51

Теракти в Крайстчерчі: загиблих вже 51

На шостий тиждень після терактів у Новій Зеландії від ран у лікарні помер турецький громадянин.
Тероризм2 травня 2019 р.
Теракти на Шрі-Ланці

Вибухи на Шрі-Ланці - помста за теракт у Крайстчерчі - уряд

Вибухи на Шрі-Ланці - помста за теракт у Крайстчерчі - уряд

За атаками на Шрі-Ланці стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті у Крайстчерчі, кажуть у Коломбо.
Тероризм23 квітня 2019 р.
Брентон Таррант під час першого засідання суду (16 березня 2019 року)

Нападника з Крайстчерча судитимуть за 50 вбивств

Нападника з Крайстчерча судитимуть за 50 вбивств

Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах на вбивство.
Суспільство4 квітня 2019 р.
Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн

Нова Зеландія проведе розслідування атак у мечетях

Нова Зеландія проведе розслідування атак у мечетях

Розслідуванням подвійного теракту в Крайстчерчі займеться спеціальна королівська комісія.
Суспільство25 березня 2019 р.
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Точка зору

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Жодних подвійних стандартів, коли йдеться про тероризм

Інес Поль
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Суспільство15 березня 2019 р.