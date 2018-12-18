 Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

Підозрюваний у справі Бабченка вийшов на волю

З Тараса Стельмашенка, який був підозрюваним у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка, зняли обвинувачення в тероризмі та звільнили з-під варти.

Тарас Стельмашенко

Тарас Стельмашенко

Шевченківський районний суд Києва в середу, 19 грудня, звільнив з-під варти 40-річного Тараса Стельмашенка - одного з підозрюваних у справі щодо замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Як передає кореспондент DW, головна військова прокуратура під час засідання зняла зі Стельмашенка обвинувачення у підготовці теракту. Водночас він визнав провину у незаконному зберіганні зброї. За це суд призначив йому покарання у п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Служба безпеки України затримала Стельмашенка 13 червня, тоді в його квартирі знайшли незареєстрований пістолет з набоями. Правоохоронці дізналися про його особу з телефона Бориса Германа, який на той момент перебував під арештом як беспосередній замовник інсценованого вбивства журналіста. В СБУ тоді заявили, що в травні Стельмашенко разом з ще двома громадянами України відвідував Ростов-на-Дону, де проходив інструктаж для організації терактів в Україні. Зворотні квитки в Україну Стельмашенку та його супутникам купував Герман на прохання В'ячеслава Пивоварника - його слідство вважає головним організатором низки попереджених терактів.

DW.COM

Журналіст Аркадій Бабченко, який був "застрелений" і "воскрес" в результаті операції СБУ, розповів DW про ставлення до вироку організатору "вбивства", свою роль у справі та чому не коментує дії української спецслужби. (02.10.2018)

Набув сили вирок Борису Герману - організатору замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Попри обіцянки СБУ забезпечити прозоре розслідування, у резонасній кримінальній справі залишається чимало таємниць. (01.10.2018)

Утім, Борис Герман на судових засіданнях пояснював журналістам, що особисто не знайомий зі Стельмашенком і не знає, навіщо той їздив до Ростова. На відсутності будь-яких доказів, які б підтверджували підготовку його клієнта до терактів, наполягав і захисник Стельмашенка Олег Юрченко.

Вийшовши на волю, Тарас Стельмашенко відмовився відповідати на запитання DW про причини поїздки до Ростова-на-Дону, зазначивши, що не знайомий ані з Германом, ані з Пивоварником. Прокурор Роман Циб також не захотів коментувати зміну позиції обвинувачення.

У четвер, 20 грудня, Шевченківський районний суд Києва проведе підготовче засідання у справі В'ячеслава Пивоварника. Він і досі перебуває у розшуку, однак СБУ заочно звинуватила його в державній зраді, організації готування до теракту, фінансуванні тероризму та незаконному обігу зброї. DW стежитиме за перебігом справи.

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