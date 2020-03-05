 Підозри на коронавірус у шести буковинців не підтверджені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

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Новини

Підозри на коронавірус у шести буковинців не підтверджені

У шести з семи осіб, в яких підозрювали наявність коронавірусу у Чернівецькій області, захворювання не було підтверджено. Очікуються результати тестів ще однієї людини.

В Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус

В Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус

У шести із семи чернівчан, госпіталізованих з підозрою на коронавірус COVID-19, тести показали негативний результат. Про це ввечері в суботу, 7 березня, повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) з посиланням на дані із вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я. Також не підтверджено коронавірус у контактних осіб.

Раніше в області з підозрою на коронавірус були госпіталізовані сім людей. До сих пір на Буковині був офіційно підтверджений лише один випадок інфікування коронавірусом. Хворий почувається добре, його стан стабільний, повідомили 6 березня в Чернівецькій ОДА.

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Раніше депутат від ОПЗЖ Олег Волошин контактував з депутатом Національних зборів Франції, якого згодом госпіталізували через зараження коронавірусом. (06.03.2020)

Щоб запобігти поширенню коронавірусу Папа Римський Франциск не читатиме традиційну недільну молитву на площі Святого Петра в Ватикані. Тим часом в Італії на роботу викликають лікарів-пенсіонерів. (07.03.2020)

Тим часом народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин, який перебував під домашнім карантином після спілкування із зараженим коронавірусом депутатом Національних зборів Франції, повідомив, що в нього не було виявлено захворювання. "Що ж, друзі, як і очікував, результат тесту негативний. Жодного коронавірусу в мене немає. Гарну новину мені повідомив особисто Дмитро Разумков, який тримав всю цю ситуацію особисто під контролем", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Волошин зустрічався з хворим на коронавірус депутатом Національних зборів Франції Жан-Люком Райтцером наприкінці лютого. Після цього він протягом тижня був присутній на засіданнях Верховної Ради, а 6 березня виступав у парламенті.

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано один позитивний результат.

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