Підозра у шахрайстві: Україні видали власника найдорожчої вілли Німеччини

Микола Гута - колись одне з молодих обличь успішного українського агробізнесу - повертається зі Швейцарії як фігурант одного з найгучніших шахрайських скандалів сучасної України. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звинувачує Гуту у розкраданні майже 800 мільйонів гривень коштів очолюваного ним агрохолдингу "Мрія". Йдеться про кошти міжнародних інвесторів, залучені агрохолдингом під розвиток бізнесу.

Майже чотири роки Гута переховувався від слідства у сімейному маєтку у швейцарському кантоні Обвальден. 5 листопада його було видано правоохоронним органам України. Це стало можливо після того, як у вересні Федеральний адміністративний суд відхилив скаргу Гути на відмову у наданні притулку у Швейцарії, видану компетентними органами країни. Гута наполягав, що українські правоохоронні органи переслідують його з політичних мотивів.

Майже добровільне повернення

Раніше, у квітні 2016 року, Федеральний кримінальний суд дав дозвіл на екстрадицію Миколи Гути. Однак екстрадицію було відкладено до рішення про надання притулку. Після відмови у притулку у втікача залишався останній шанс залишитися у Швейцарії або принаймні ще на декілька місяців відкласти екстрадицію: скарга до Федеарльного суду. "Микола Гута 15 жовтня подав скаргу до Федерального суду. Однак 19 жовтня він її відкликав", - повідомило у відповідь на запит DW Федеральне відомство юстиції Швейцарії.

Тепер Микола Гута постане перед українським судом. Як повідомили DW у НАБУ, Миколі Гуті на батьківщині загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Утім, раніше суди вже ставали на бік колишнього агробарона. Зокрема, адвокатам втікача вдавалося домагатися проміжних рішень щодо скасування ордеру на арешт. Крім того, суди подекуди відмовляли слідчим в арешті сільськогосподарської техніки, яку перед втечею Гута і його спільники незаконно вивели з власності холдингу і сховали від кредиторів. Рішення на користь Гути виносилися подекуди суто з формальних підстав. Наприклад, через подання слідчими незавірених копій документів.

Продаж вілли Гути у Гарміш-Партенкірхені заблокований кіпрським судом

Сотні мільйонів доларів в офшорах

За інформацією кредиторів, Гута незаконно вивів з холдингу навіть більше коштів, ніж фігурує у матеріалах кримінальної справи. Як заявив у розмові з DW фінансовий директор "Мрії" Тон Хулс, колишній керівник холдингу вивів через низку спеціально створених ним офшорних компаній щонайменше 200 мільйонів доларів, зокрема, імовірно, частину грошей, залучених на біржі у Франкфурті.

Загалом у судових документах, які є у розпорядженні DW, йдеться про більше двохсот фірм, у тому числі і на Кіпрі та Британських Віргінських Островах, через які незаконно виводилися кошти холдингу.

Гроші Гути у Німеччині

Частина виведених коштів "Мрії", вочевидь, опинилася у Німеччині. Як засвідчило розслідування DW, у період, на який припадає інкриміноване Миколі Гуті розкрадання грошей інвесторів, агробарон збудував розкішну віллу у курортному баварському містечку Гарміш-Партненкірхен. Фінансування будівництва, як свідчать наявні у DW документи, організовував Андрій Буряк, на той час фінансовий директор холдингу. Його підпис стоїть під низкою кредитних угод між офшорною фірмою Миколи Гути і кіпрською фірмою, на яку була оформлена вілла.

Водночас, адвокат Гути Антон Москаленко у листі на адресу DW, коментуючи розслідування, назвав інформацію "недостовірною та образливою". Факти, наведені у розслідуванні, утім, у листі спростовані не були. Прохання про коментар Миколи Гути, передане через адвоката, залишилося без відповіді.

Знижка на нерухомість

Невдовзі після виходу розслідування DW, суд на Кіпрі за позовом кредиторів "Мрії" виніс рішення про заборону на продаж вілли у Гарміш-Партенкірхені. Таким чином в останній момент було зірвано продаж елітної нерухомості українському торгівельному магнату Віктору Карачуну. Як з'ясувала DW, співвласник найбільшої в Україні мережі супермаркетів "АТБ", домовився з Гутою про купівлю вілли за 8,6 мільйона євро. Знижка у понад 4 мільйони євро, вочевидь, стала наслідком оприлюднення інформації про те, що власник вілли звинувачується у шахрайстві.