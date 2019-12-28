 Підготовка до обміну: суд скасував арешт п′ятьох колишніх ″беркутівців″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Підготовка до обміну: суд скасував арешт п'ятьох колишніх "беркутівців"

Очікується, що п'ятьох колишніх "беркутівців", яких підозрюють у розстрілах 48 людей на Майдані, обміняють на українців, утримуваних бойовиками на Донбасі.

Під час судового засідання в Апеляційному суді Києва, 28 грудня 2019 року

Під час судового засідання в Апеляційному суді Києва, 28 грудня 2019 року

Апеляційний суд Києва ввечері у суботу, 28 грудня, відпустив під особисте зобов'язання колишніх бійців спецпідрозділу МВС України "Беркут", яких підозрюють у розстрілах 48 учасників протесту на майдані Незалежності в Києві в лютому 2014 року.

Так, суд своїм рішенням скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Павла Аброськіна, Сергія Зінченка та Олега Янишевського, а також домашній арешт для Олександра Маринченка та нічний домашній арешт для Сергія Тамтури, повідомляє агенція "Українські новини".

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Суд в Одесі звільнив з-під варти 11 підозрюваних у скоєнні терактів, а у Харкові суд звільнив трьох засуджених за тероризм та обвинуваченого у вбивствах. Ці рішення ухвалили в рамках обміну полоненими зі сепаратистами. (28.12.2019)

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на рішення щодо залишення під вартою п'ятьох "беркутівців", обвинувачених у вбивстві 49 людей в лютому 2014 року. Родичі загиблих обурені. (19.08.2019)

Ввечері у суботу під стінами Лук'янівського СІЗО, де утримувалися Аброськін, Зінченко і Янишевський, відбулася акція противників їхнього звільнення. Також відбулася акція протесту під стінами Апеляційного суду Києва.

Напередодні генпрокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі. Очікується, що ці п'ятеро колишніх "беркутівців" будуть у списках осіб на обмін з самопроголошеними утвореннями "ДНР" і "ЛНР". Як заявив  раніше у суботу президент України Володимир Зеленський, він очікує на звільнення незаконно утримуваних українців 29 грудня. Утім, за словами президента, досі не завершена процедура верифікації списків утримуваних осіб.

16 лютого 2016 року суд об'єднав в одне провадження справи проти Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського, яких обвинувачують у вбивстві 48 учасників акцій протесту під час Революції гідності.

Про обмін утримуваними особами між Україною та "ДНР" і "ЛНР" у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" сторони домовилися в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 23 грудня. Раніше принципової згоди щодо обміну було досягнуто під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.  Цей обмін, згідно з домовленостями, має відбутися до кінця 2019 року. Після саміту у Парижі Зеленський заявив, що на першому етапі на підконтрольну Києву територію можуть повернутися 72 особи.

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