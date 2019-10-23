 Північ Сирії: загиблі у сутичках між турецькими та сирійськими військовими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Північ Сирії: загиблі у сутичках між турецькими та сирійськими військовими

Вперше від початку наступу Туреччини на курдів на півночі Сирії сталися сутички між турецькими військовими та урядовими силами Башара Асада. Повідомляється про десятки загиблих.

Турецький солдат у сирійському місті Тель Аб'яд

Турецький солдат у сирійському місті Тель Аб'яд

Вперше від початку наступу Туреччини на курдів на півночі Сирії сталися сутички між турецькими та сирійськими військовими, повідомляє у вівторок, 29 жовтня, агенція AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За інформацією Центру, турецькі військові здійснили артилерійські обстріли, які, зокрема, влучили по позиціях урядових військ Сирії біля кордону. Сирійські війська почали стріляти у відповідь.

Внаслідок обстрілів загинули 13 сирійських військових та десятеро осіб з турецького боку, йдеться у повідомленні Центру.

Туреччина погрожує курдам воєнними діями

Тим часом у вівторок, 29 жовтня, о 16 годині за середньоєвропейським часом сплинуло перемир'я, на яке раніше погодилась Туреччина. Перед його закінченням міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже пригрозив воєнними діями проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) у разі, якщо вони вчасно не залишать територію північної Сирії, інформує агенція dpa. РФ повідомила про виведення курдів з обумовленої з Туреччиною території.

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В Amnesty International вважають, що сирійських біженців не можна примусово повертати в зони, де тривають зіткнення. ЄС та іншим країнам слід збільшити прийом біженців, каже в інтерв'ю DW міграційний експерт Анна Ши. (25.10.2019)

Туреччина погодилася подовжити перемир'я на північному сході Сирії ще на 150 годин. Після виведення курдських підрозділів військові Туреччини і РФ мають спільно патрулювати частину території. (22.10.2019)

Дональд Трамп повідомив про скасування санкцій проти Туреччини, які Вашингтон наклав на Анкару через її наступ на курдів на півночі Сирії. (23.10.2019)

ООН: Люди продовжують тікати з північно-східної Сирії

Внаслідок наступу Туреччини на північну Сирію, що розпочався 9 жовтня, з цього регіону продовжують тікати люди, інформує ООН. Зокрема, за останні два тижні понад 12 тисяч дорослих з дітьми втекли з північної Сирії до Іраку. Більшість з них перебувають у таборі Бардараш у 150 кілометрах на схід від сирійсько-іракського кордону. Загалом від початку наступу Туреччини з північних районів Сирії втекли більше 180 тисяч людей, з яких 80 тисяч - діти.

Нагадаємо, Туреччина 9 жовтня розпочала воєнну операцію проти YPG на північному сході Сирії, маючи намір звільнити прилеглу до турецького кордону територію від, як заявляє Анкара, "терористів" та організувати там "зону безпеки". У ній турецький уряд планує розмістити значну кількість сирійських біженців.

Дипломатичні зусилля США призвели спершу до домовленості про призупинення операції на 120 годин з метою відступу курдів з 30-кілометрової прикордонної зони. Курди заявили згодом про виведення своїх сил з Рас-аль-Айна та продовження відступу з інших районів.

22 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Володимир Путін домовилися щодо спільних дій на півночі Сирії. Меморандум передбачав продовження перемир'я на 150 годин (яке спливає 29 жовтня), а згодом також і спільне патрулювання військовими обох країн прикордонної зони.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина погодилася на тривале перемир'я на півночі Сирії. У відповідь, він скасував санкції, запроваджені проти Анкари через її військову операцію проти курдів.

Зона безпеки, яку хоче утворити Туреччина, мотивуючи свій наступ на курдів на півночі Сирії

"Зона безпеки", яку хоче утворити Туреччина, мотивуючи свій наступ на курдів на півночі Сирії

 

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