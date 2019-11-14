"Північний потік-2": що означає голосування Бундестагу за Газову директиву ЄС? (відео)

Голосування щодо імплементації Газової директиви ЄС викликало в Бундестазі жваву дискусію. Основне питання полягало в тому, чи буде влада Німеччини робити виняток для газопроводу "Північний потік-2". Ідеться, зокрема, про вимогу про поділ активів - так званий анбандлінг. Також поки незрозуміло, якою мірою рішення Бундестагу змінить або не змінить умови здачі в експлуатацію "Північного потоку-2". Судячи із заяви міністерства економіки і енергетики ФРН, "Газпрому", можливо, все-таки доведеться продати щонайменше 12-кілометрову ділянку труби, що проходить територіальними водами Німеччини. Докладніше у сюжеті: