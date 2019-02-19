 ″Північний потік-2″: держави ЄС затвердили текст змін до Газової директиви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2019

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Новини

"Північний потік-2": держави ЄС затвердили текст змін до Газової директиви

Постійні представники держав ЄС проголосували за зміни Газової директиви. Це означає, що після схвалення Радою ЄС та Європарламентом її норми поширюватимуться і на "Північний потік-2".

Газопровід Північний потік-2 прокладають з Росії до Німеччини

Газопровід "Північний потік-2" уже прокладають з Росії до Німеччини дном Балтійського моря

Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. У разі їх остаточного ухвалення дія Газової директиви Євросоюзу поширюватиметься на газопроводи з третіх країн, включно з "Північним потоком-2".  Про рішення комітету прес-служба Ради ЄС повідомила у Twitter.

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Німеччина зможе робити винятки з європейської Газової директиви для "Північного потоку-2", однак має погоджувати їх з Єврокомісією, домовилися посли ЄС і Європарламент. (13.02.2019)

Хоча "Північний потік-2" будують повним ходом, низка країн ЄС не залишають спроб цей проект зупинити чи сповільнити. Зараз Румунія шукає компроміс щодо пропозиції Єврокомісії, яка може вплинути на цей газопровід. (24.01.2019)

За даними джерел DW у дипломатичних колах ЄС, за проект проголосували 27 держав, Болгарія утрималася. Співрозмовники додали, що текст було погоджено без змін. Йдеться про текст,погоджений 12 лютого під час переговорівпредставників Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії. Оглядачі очікують, що проект не буде змінюватимуть у процесі подальшого ухвалення. Для остаточного затвердження потрібне ще голосування Ради ЄС з енергетики, наступне засідання якої заплановане на 4 березня, а також Європарламенту. Очікується, що євродепутати розглянуть питання на пленарній сесії у квітні.

Зміни передбачають поширення дії Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС) на газопроводи з третіх країн, але лише на ті секції, які розташовані на території та у територіальних водах країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме - під наглядом Єврокомісії - Німеччина. 

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