"Північний потік-2": держави ЄС затвердили текст змін до Газової директиви

Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. У разі їх остаточного ухвалення дія Газової директиви Євросоюзу поширюватиметься на газопроводи з третіх країн, включно з "Північним потоком-2". Про рішення комітету прес-служба Ради ЄС повідомила у Twitter.

За даними джерел DW у дипломатичних колах ЄС, за проект проголосували 27 держав, Болгарія утрималася. Співрозмовники додали, що текст було погоджено без змін. Йдеться про текст,погоджений 12 лютого під час переговорівпредставників Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії. Оглядачі очікують, що проект не буде змінюватимуть у процесі подальшого ухвалення. Для остаточного затвердження потрібне ще голосування Ради ЄС з енергетики, наступне засідання якої заплановане на 4 березня, а також Європарламенту. Очікується, що євродепутати розглянуть питання на пленарній сесії у квітні.

Зміни передбачають поширення дії Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС) на газопроводи з третіх країн, але лише на ті секції, які розташовані на території та у територіальних водах країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме - під наглядом Єврокомісії - Німеччина.