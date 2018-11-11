Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї

У Північній Кореї відбулись випробування нової високотехнологічної тактичної зброї, повідомляє в п'ятницю, 16 листопада, державна північнокорейська агенція KCNA.
Зазначається, що за випробуваннями спостерігав особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Нова військова розробка повинна "суттєво збільшити бойову міць" армії КНДР, наголошує KCNA. Водночас жодних деталей про тип і характеристики цієї зброї агенція не повідомила. Стверджується, що випробування пройшли успішно.
Після припинення північнокорейських ракетних і ядерних випробувань відносини Пхеньяна з Сеулом і Вашингтоном почали поступово налагоджуватися. З квітня 2018 року відбулись вже три міжкорейських саміти. У листопаді КНДР та Південна Корея розпочали демонтаж частини своїх прикордонних постів.
У червні поточного року відбулася також історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі. Очікується, що найближчими місяцями президент США і лідер Північної Кореї можуть зустрітися ще раз.
Між тим вважається, що у Північної Кореї є щонайменше 13 прихованих ракетних баз, здатних запускати ядерні ракети. ядерні ракети. Дані про це в середині листопада навели дослідники американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS. Аналітики припускають, що таких пускових установок може бути до 20-ти, і ввжають, що "вони не заморожені".
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк