Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї

У Північній Кореї відбулись випробування нової високотехнологічної тактичної зброї, повідомляє в п'ятницю, 16 листопада, державна північнокорейська агенція KCNA.

Зазначається, що за випробуваннями спостерігав особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Нова військова розробка повинна "суттєво збільшити бойову міць" армії КНДР, наголошує KCNA. Водночас жодних деталей про тип і характеристики цієї зброї агенція не повідомила. Стверджується, що випробування пройшли успішно.

Після припинення північнокорейських ракетних і ядерних випробувань відносини Пхеньяна з Сеулом і Вашингтоном почали поступово налагоджуватися. З квітня 2018 року відбулись вже три міжкорейських саміти. У листопаді КНДР та Південна Корея розпочали демонтаж частини своїх прикордонних постів.

У червні поточного року відбулася також історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі. Очікується, що найближчими місяцями президент США і лідер Північної Кореї можуть зустрітися ще раз.

Між тим вважається, що у Північної Кореї є щонайменше 13 прихованих ракетних баз, здатних запускати ядерні ракети. ядерні ракети. Дані про це в середині листопада навели дослідники американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS. Аналітики припускають, що таких пускових установок може бути до 20-ти, і ввжають, що "вони не заморожені".

Дивитись відео 01:57 Now live 01:57 хв Поділитись Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zKog Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)