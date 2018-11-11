 Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї

Кім Чен Ин відвідав успішні випробування нової високотехнологічної тактичної зброї, повідомляє державна інформагенція КНДР. Про яку саме зброю йдеться, не уточнюється.

Кім Чен Ин (ц) на випробуваннях нової зброї

Кім Чен Ин (ц) на випробуваннях нової зброї

У Північній Кореї відбулись випробування нової високотехнологічної тактичної зброї, повідомляє в п'ятницю, 16 листопада, державна північнокорейська агенція KCNA.

Зазначається, що за випробуваннями спостерігав особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Нова військова розробка повинна "суттєво збільшити бойову міць" армії КНДР, наголошує KCNA. Водночас жодних деталей про тип і характеристики цієї зброї агенція не повідомила. Стверджується, що випробування пройшли успішно.

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Південна і Північна Кореї обмінялися продуктовими подарунками. Лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав до Південної Кореї вантаж грибів, а південнокорейськимй президент Мун Чже Ін доправив до Північної Кореї мандарини. (11.11.2018)

Держсекретар США Майк Помпео обговорить із високопоставленим представником Північної Кореї питання денуклеаризації півострова. Напередодні Пхеньян заявив, що може відновити ядерну програму, якщо не скасують санкції. (04.11.2018)

Південна Корея та КНДР зробили чергові кроки до зближення. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин укотре обіцяє демонтаж ядерних потужностей. (19.09.2018)

Після припинення північнокорейських ракетних і ядерних випробувань відносини Пхеньяна з Сеулом і Вашингтоном почали поступово налагоджуватися. З квітня 2018 року відбулись вже три міжкорейських саміти. У листопаді КНДР та Південна Корея розпочали демонтаж частини своїх прикордонних постів.

У червні поточного року відбулася також історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі. Очікується, що найближчими місяцями президент США і лідер Північної Кореї можуть зустрітися ще раз.

Між тим вважається, що у Північної Кореї є щонайменше 13 прихованих ракетних баз, здатних запускати ядерні ракети.  ядерні ракети. Дані про це в середині листопада навели дослідники американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS. Аналітики припускають, що таких пускових установок може бути до 20-ти, і ввжають, що "вони не заморожені".

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

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    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

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    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

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    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

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    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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