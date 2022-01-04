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Південно-Африканська Республіка (ПАР)

Південно-Африканська Республіка - країна на крайньому півдні Африки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південно-Африканська Республіка". Південно-Африканська Республіка (ПАР) є парламентською демократією. ПАР розташована на крайньому півдні Африки. Кількість населення становить приблизно 54 мільйона осіб. Уряд країни розташовано в місті Преторія, парламент – у Кейптауні. Судовим центром країни вважається місто Блумфонтейн, де розташовані Верховний та Апеляційний суди ПАР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пожежу в парламентському комплексі в ПАР повністю загасили

Пожежу в парламентському комплексі в ПАР повністю загасили 04.01.2022

Ніхто не постраждав, але комплексу завдано значної матеріальної шкоди. Заарештовано підозрюваного, якого звинувачують у крадіжці зі зломом, підпалі, крадіжці ноутбуків депутатів, документів та посуду.
Пожежа серйозно пошкодила комплекс будівель парламенту ПАР

Пожежа серйозно пошкодила комплекс будівель парламенту ПАР 03.01.2022

Внаслідок пожежі обвалився дах історичної пленарної зали, а в деяких стінах комплексу з'явилися великі тріщини.
У Росії зафіксували перші випадки зараження омікроном

У Росії зафіксували перші випадки зараження омікроном 06.12.2021

Омікрон-варіант COVID-19 виявили у двох з десяти росіян, які нещодавно повернулися з ПАР з позитивним тестом на коронавірус.
Лондон скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через омікрон

Лондон скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через омікрон 28.11.2021

За день у Нідерландах виявили щонайменше 13 випадків інфікування новим омікрон-варіантом коронавірусу, а у Данії - два. У Німеччині підтвердився вже третій такий випадок.

Біолог: Омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим, ніж дельта

Біолог: Омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим, ніж дельта 27.11.2021

Новий варіант коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "омікрон", може бути в шість разів заразнішим за дельта-варіант, вважає біолог Ульріх Елінг.

Коронавірус з Південної Африки: чим небезпечна нова мутація

Коронавірус з Південної Африки: чим небезпечна нова мутація 27.11.2021

У світі зростає занепокоєння через новий варіант коронавірусу з Південної Африки. Низка країн уже призупинили авіасполучення з цим регіоном. Що відомо про нову мутацію і чим вона небезпечна?
Новий варіант коронавірусу: Німеччина та Італія забороняють поїздки з ПАР

Новий варіант коронавірусу: Німеччина та Італія забороняють поїздки з ПАР 26.11.2021

Через новий варіант коронавірусу, який виявили у ПАР, Німеччина, Італія та Великобританія заборонили поїздки з цієї країни. В Єврокомісії пропонують призупинити повітряне сполучення.
Масові заворушення у ПАР через ув'язнення експрезидента: понад 200 загиблих

Масові заворушення у ПАР через ув'язнення експрезидента: понад 200 загиблих 17.07.2021

Найбільше жертв у провінції Квазулу-Наталь на сході Південно-Африканської Республіки. Для стримування заворушень мобілізовані 25000 військових. Ситуація в країні поступово нормалізується.
У Південній Африці призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

У Південній Африці призупинили щеплення вакциною AstraZeneca 08.02.2021

У компанії AstraZeneca заявили, що вже працюють над оновленням вакцини для боротьби з південноафриканським варіантом, який швидко поширюється по всьому світу.

Зелений сад і нові робочі місця - замість сміттєзвалища (15.07.2020) 15.07.2020

Перетворити сміттєзвалище на сад, заодно створивши нові робочі місця та забезпечивши людей продуктами харчування. Те, що не вдається владі Південно-Африканської Республіки, зумів за підтримки громади ентузіаст-садівник.

На виборах в ПАР переміг правлячий Африканський національний конгрес

На виборах в ПАР переміг правлячий Африканський національний конгрес 10.05.2019

Африканський національний конгрес отримав найгірший за 25 років результат на парламентських виборах у Південно-Африканській Республіці, однак все одно переміг.
Африка може перетворитися на найбільшу в світі зону вільної торгівлі

Африка може перетворитися на найбільшу в світі зону вільної торгівлі 22.03.2018

У столиці Руанди Кігалі представники 44 африканських країн підписали угоду про створення континентальної зони вільної торгівлі. Нігерія та ПАР не поставили підписи під документом.

Новим президентом ПАР став Сиріл Рамапоса

Новим президентом ПАР став Сиріл Рамапоса 15.02.2018

Після відставки президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми, парламент країни підтримав на цю посаду кандидатуру Сиріла Рамафоси.
Президент ПАР подав у відставку через звинувачення у корупції

Президент ПАР подав у відставку через звинувачення у корупції 15.02.2018

У зверненні до нації обвинувачений у корупції Джейкоб Зума заявив, що не згоден з рішенням власної партії, яка вимагає його відставки, але підкоряється йому.
У ПАР вирішили змістити президента Джейкоба Зуму

У ПАР вирішили змістити президента Джейкоба Зуму 13.02.2018

В Африканському національному конгресі вирішили відкликати з посади однопартійця - звинуваченого в корупції президента Південноафриканської республіки Джейкоба Зуму.
H&M через расистський скандал закрив магазини в ПАР

H&M через "расистський" скандал закрив магазини в ПАР 13.01.2018

Протести через скандальну рекламу змусили призупинити роботу магазинів H&M у ПАР. Мережа чекатиме, доки її магазинам в країні знову не буде безпечно працювати.

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