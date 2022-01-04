Південно-Африканська Республіка - країна на крайньому півдні Африки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південно-Африканська Республіка". Південно-Африканська Республіка (ПАР) є парламентською демократією. ПАР розташована на крайньому півдні Африки. Кількість населення становить приблизно 54 мільйона осіб. Уряд країни розташовано в місті Преторія, парламент – у Кейптауні. Судовим центром країни вважається місто Блумфонтейн, де розташовані Верховний та Апеляційний суди ПАР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.