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Південна Осетія

Південна Осетія - регіон на Кавказі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південна Осетія". Згідно з міжнародним правом, Південна Осетія належить до складу Грузії. Однак фактично Грузія втратила контроль над Південноосетинською автономною областю. У 2008 році за підтримки і збройного втручання Росії регіон було повністю виведено з-під контролю Грузії. Самопроголошену "Республіку Південна Осетія" визнали лише Росія, Венесуела, Нікарагуа та Науру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія? 20.04.2022

Занадто м'яка, на думку багатьох, позиція Грузії щодо РФ спричиняє невдоволення частини грузинського суспільства та ображає Україну. Офіційний Тбілісі відповідає, що керується інтересами країни.
Південна Осетія має намір приєднатися до Росії

Південна Осетія має намір приєднатися до Росії 30.03.2022

У Південній Осетії після 10 квітня хочуть провести референдум про приєднання до Росії. В Абхазії натомість заявили, що не підуть на такий крок.
Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України?

Чи видасть Німеччина Грузії опального генерала з паспортом України? 07.02.2022

Грузія вимагає від ФРН видати свого колишнього генерала, якого звинувачує у тортурах. Георгій Каландадзе стверджує, що справа сфабрикована і за запитом стоїть Кремль. DW спробувала розібратися у тому, що відбувається.
Російська армія починає навчання в анексованому Криму

Російська армія починає навчання в анексованому Криму 09.08.2021

Масштабні навчання російської армії починаються 9 серпня на 20 полігонах в Росії, а також у анексованому Криму та самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.
Грузія проти Росії: погана і хороша новини для України від ЄСПЛ

Грузія проти Росії: погана і хороша новини для України від ЄСПЛ 22.01.2021

Європейський суд з прав людини частково задовольнив скаргу Грузії проти Росії, пов'язану з війною в Південній Осетії. Для України у цьому рішенні є і хороші, і погані новини.
Конфлікт у Грузії 2008 року: ЄСПЛ визнав відповідальність РФ за воєнні злочини

Конфлікт у Грузії 2008 року: ЄСПЛ визнав відповідальність РФ за воєнні злочини 21.01.2021

ЄСПЛ підтвердив обвинувачення Тбілісі в бік Росії щодо скоєння етнічної чистки на території Грузії внаслідок конфлікту в серпні 2008 року, визнавши відповідальність РФ за негуманне ставлення до військових і цивільних.
Парламент Грузії затвердив новий уряд

Парламент Грузії затвердив новий уряд 08.09.2019

У зовнішній політиці Грузія й надалі проводитиме курс на інтеграцію до Євросоюзу та НАТО та прагне максимально поглибити відносини зі США у всіх сферах, запевнив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.
Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео)

Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео) 10.07.2019

Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"?

Вахтанг Кікабідзе: Не треба було лізти в Україну (09.07.2019) 09.07.2019

Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"?
Вахтанг Кікабідзе: Не треба було росіянам лізти в Україну

Вахтанг Кікабідзе: Не треба було росіянам лізти в Україну 03.07.2019

Грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW розповів про причини протестів у Тбілісі, своє ставлення до Росії та українського президента Володимира Зеленського.
Протести в Тбілісі: чому Росія підірвала внутрішню політику в Грузії

Протести в Тбілісі: чому Росія підірвала внутрішню політику в Грузії 02.07.2019

Жителі Тбілісі щовечора виходять на акції протесту біля парламенту. Як вони пов'язані з Росією, - в репортажі DW.

Що кажуть у Берліні про заворушення в Тбілісі

Що кажуть у Берліні про заворушення в Тбілісі 21.06.2019

МЗС ФРН застерігає від нових зіткнень у грузинській столиці. Німецький експерт бачить причину заворушень у підвищених емоціях, які викликає в грузинському суспільстві російська тема.
ПАРЄ: місії з прав людини у сірих зонах не є їхньою легітимацією

ПАРЄ: місії з прав людини у "сірих зонах" не є їхньою легітимацією 10.10.2018

Візити правозахисних місій Ради Європи в "сірі зони" не повинні вважатися офіційним визнанням окупаційних режимів. Дозвіл на такі візити всі сторони конфлікту повинні надавати беззастережно, йдеться у резолюції ПАРЄ.
Коментар: Стратегічні пестощі Меркель на Кавказі

Коментар: Стратегічні пестощі Меркель на Кавказі 27.08.2018

Під час візиту до Грузії, Вірменії та Азербайджану Анґела Меркель зробила ставку на м'яку силу дипломатії - у регіоні, де точиться жорстка боротьба, вважає Міхаела Кюфнер.

Меркель відкинула критику щодо завеликої залежності ФРН від російського газу

Меркель відкинула критику щодо завеликої залежності ФРН від російського газу 24.08.2018

Під час візиту до Тбілісі канцлерка Німеччини Анґела Меркель порушила питання енергопостачань з Росії.

Меркель розкритикувала присутність військ РФ у Абхазії та Південній Осетії

Меркель розкритикувала присутність військ РФ у Абхазії та Південній Осетії 23.08.2018

Перебування російських військ на території Абхазії та Південної Осетії - "несправедливість", заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель під час візиту до Грузії.
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