Південна Осетія - регіон на Кавказі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південна Осетія". Згідно з міжнародним правом, Південна Осетія належить до складу Грузії. Однак фактично Грузія втратила контроль над Південноосетинською автономною областю. У 2008 році за підтримки і збройного втручання Росії регіон було повністю виведено з-під контролю Грузії. Самопроголошену "Республіку Південна Осетія" визнали лише Росія, Венесуела, Нікарагуа та Науру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.