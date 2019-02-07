 Південна Корея буде більше платити за присутність військ США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2019

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Новини

Південна Корея буде більше платити за присутність військ США

Під тиском Вашингтона Південна Корея збільшить плату за перебування американських солдатів на її території на 8,2 відсотка. Фінансування погоджено лише на один рік.

Американські солдати в Південній Кореї

Американські солдати в Південній Кореї

Південна Корея під тиском Вашингтона погодилася різко збільшити свій внесок за перебування американських солдатів на її території. Новий "попередній" договір передбачає збільшення південнокорейських асигнувань у поточному році на 8,2 відсотка - до майже 1,04 мільярда вон (816 мільйонів євро в перерахунку). Договір, який має схвалити парламент Південної Кореї, розрахований на один рік, повідомило міністерство закордонних справ у Сеулі в неділю, 10 лютого, інформує агенція dpa.

Чи вигідна Росії зустріч Трампа і Кім Чен Ина?

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Задля покращення відносин із КНДР Південна Корея та Сполучені Штати Америки відклали проведення спільних військових навчань, які мали відбутися у серпні. (19.06.2018)

Президенти США і Південної Кореї підписали в Нью-Йорку нову угоду про вільну торгівлю між двома країнами. Трамп назвав її "віхою у торгівлі". (25.09.2018)

У Південній Кореї дислоковано 28,5 тисячі американських солдатів для стримування військової загрози, яка надходить від Північної Кореї. Оскільки переговори про розподіл витрат на їхнє утримання тягнулися не один місяць, консервативні кола Південної Кореї побоювалися, що США можуть скоротити свою військову присутність у цій країні.

Білий дім вимагає збільшення витрат на оборону союзників

Президент США Дональд Трамп уже неодноразово вимагав від фінансово благополучних союзників - таких як Південна Корея і Японія - збільшення витрат на власну оборону.

Сеул, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, наполягав на договорі з терміном дії від трьох до п'яти років. Південна Корея є одним із важливих ринків збуту озброєнь зі США.

Підписання договору з Сеулом усуває велику перешкоду перед новим самітом між Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином, який запланований на кінець лютого у в'єтнамському Ханої. На цьому саміті йтиметься про конкретні кроки щодо денуклеаризації КНДР і кроки у відповідь з боку США і союзників.

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Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)

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