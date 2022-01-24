Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Південна Америка

Південна Америка - материк, розташований в західній півкулі Землі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південна Америка". Найбільшою країною Південної Америки за кількістю населення є Бразилія, де проживає майже 192 мільйона людей. На другому місці перебуває Колумбія - 45 мільйонів людей. На третьому - Аргентина з населенням понад 40,5 мільйона. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти

У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти 24.01.2022

Після розливу нафти внаслідок аварії на узбережжі поблизу Ліми в Перу оголосили надзвичайну ситуацію. Аварію спричинили аномальні хвилі після виверження вулкана поблизу архіпелагу Тонга.
Як Парагвай стає прихистком для німецьких антивакцинаторів

Як Парагвай стає прихистком для німецьких антивакцинаторів 28.12.2021

Парагвай притягує дедалі більше ворогів демократії, прихильників теорій змови та противників вакцинації від коронавірусу з Німеччини. Утім, у південноамериканській країні новоприбульцям особливо не раді.
Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди

Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди 01.12.2021

Новий варіант коронавірусу виявили у Південній Америці. Тепер він зафіксований на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами ворогами та шпигунами

Мадуро назвав спостерігачів ЄС за виборами "ворогами" та "шпигунами" 29.11.2021

За словами Мадуро, європейські спостерігачі, які виявили низку порушень на регіональних виборах 21 листопада, намагалися "заплямувати" виборчий процес у Венесуелі.

У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона

У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона 24.10.2021

Президент Колумбії Іван Дуке порівняв затримання наркобарона Дайро Антоніо Усуги з вбивством у 1993 році наркоторговця Пабло Ескобара.
Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки

Опозиція Венесуели вирішила припинити бойкот виборів, що тривав три роки 01.09.2021

Альянс опозиційних партій має намір брати участь в регіональних виборах в листопаді. Опозиція Венесуели бойкотувала всі вибори з 2018 року.
Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію?

Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію? 09.08.2021

Згідно з японським дослідженням, лямбда-варіант коронавірусу з Південної Америки не тільки більш заразний, але і більш стійкий до антитіл, ніж всі інші. Час починати його боятися?
Найкривавіша поліцейська операція в історії Ріо: щонайменше 25 загиблих

Найкривавіша поліцейська операція в історії Ріо: щонайменше 25 загиблих 07.05.2021

Під час спецоперації поліції в одній із фавел Ріо-де-Жанейро загинули щонайменше 25 людей, у тому числі один правоохоронець. Експерти критикують дії поліції.
Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро

Facebook заблокував сторінку глави Венесуели Мадуро 27.03.2021

За даними команди Facebook, блокування сторінки Мадуро пояснюється поширенням їм дезінформації про коронавірус.
Опозиція закликала бойкотувати вибори до парламенту Венесуели

Опозиція закликала бойкотувати вибори до парламенту Венесуели 06.12.2020

Опозиція Венесуели очікує фальсифікацій на виборах до парламенту і хоче подовжити мандат його нинішнього складу, над яким має контроль. Це єдиний орган влади у країні, ще не підконтрольний Ніколасу Мадуро.
В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками

В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками 27.11.2020

Зірку футболу Дієго Марадону поховали на цвинтарі в Буенос-Айресі. Церемонія прощання з футболістом переросла в сутички з поліцією.
У Бразилії помер один з добровольців, на якому тестували вакцину AstraZeneca

У Бразилії помер один з добровольців, на якому тестували вакцину AstraZeneca 21.10.2020

Померлий доброволець брав участь у клінічних тестуваннях вакцини проти коронавірусу, яку розробила британська компанія AstraZeneca. Попри смерть добровольця, випробування вакцини триватимуть.
COVID-19: у бразильському Манаусі досягнуто колективного імунітету?

COVID-19: у бразильському Манаусі досягнуто колективного імунітету? 09.10.2020

Аналіз донорської крові вказує на те, що мегаполіс Манаус у Бразилії досяг "колективного імунітету" до коронавірусу. Та нова хвиля заражень викликає запитання, як довго такий імунітет тримається.
У Бразилії через пандемію COVID-19 перенесли карнавал у Ріо-де-Жанейро

У Бразилії через пандемію COVID-19 перенесли карнавал у Ріо-де-Жанейро 25.09.2020

Уперше за більш ніж 100 років влада перенесла на невизначений термін проведення традиційного карнавалу Ріо-де-Жанейро, заплановане на лютий 2021 року. Причина - пандемія COVID-19.
Виконувачка обов'язків президента Болівії інфікувалася коронавірусом

Виконувачка обов'язків президента Болівії інфікувалася коронавірусом 10.07.2020

Виконувачка обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс заразилася коронавірусом. Наступні два тижні вона проведе на карантині.
Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі

Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі 07.07.2020

Болівійська прокуратура висунула експрезиденту країни Ево Моралесу обвинувачення в тероризмі та фінансуванні терористичної діяльності.
Інші статті