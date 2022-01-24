Південна Америка - материк, розташований в західній півкулі Землі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південна Америка". Найбільшою країною Південної Америки за кількістю населення є Бразилія, де проживає майже 192 мільйона людей. На другому місці перебуває Колумбія - 45 мільйонів людей. На третьому - Аргентина з населенням понад 40,5 мільйона. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.