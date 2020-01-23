Пєсков про можливу відставку Суркова: Жодних змін на українському напрямку

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не бачив указу президента про відставку помічника глави держави - Владислава Суркова. Так Пєсков відреагував за запитання журналістів інформаційного агентства "Интерфакс" щодо повідомлень про відставку Суркова у зв'язку зі зміною курсу Кремля на українському напрямку.

"Ніяких указів про відставку Суркова немає. Інформації такої я не маю", - сказав речник Путіна. Він також відкинув припущення про можливі зміни у політиці Росії по відношенню до України, назвавши їх особистою думкою коментаторів. "Будь-які міркування на цю тему - особиста точку зору", - зазначив Пєсков.

Новини про відставку Суркова

Перед цим "Интерфакс" повідомляв із посиланням на слова директора російського Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, що Сурков залишає державну службу, а причиною такого рішення стала "зміна курсу на українському напрямку".

Владислав Сурков відповідав в Кремлі за український напрямок

У своєму Telegram-каналі Чеснаков написав, що Сурков планує місяць присвятити "медитації" і лише після цього повідомить про свої подальші плани. Російські ЗМІ називають Чеснакова близьким до помічника Путіна політологом.

Про можливу відставку Суркова у Telegram писав і головний редактор російської радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедіктов, за словами якого замість Суркова за український напрямок у Кремлі буде відповідати колишній віцепрем'єр російського уряду Дмитро Козак, якого 24 січня призначили заступником голови адміністрації Путіна.

Сурков і Донбас

Відповідальним за український напрямок, зокрема врегулювання на Донбасі, Суркова називав і коментатор DW Іван Преображенський.

Сурков згадується у матеріалах слідства у справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Зокрема, слідчі цитують перехоплену розмову між Сурковим і тодішнім "прем'єром" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександром Бородаєм. Завдяки цій розмові слідство отримало нових підозрюваних у збитті літака серед російських силовиків.

Також Сурков брав участь у зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки", яка відбулася у Берліні 2 вересня і була присвячена мирному врегулюванню на Донбасі.