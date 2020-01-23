 Пєсков про можливу відставку Суркова: Жодних змін на українському напрямку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2020

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Новини

Пєсков про можливу відставку Суркова: Жодних змін на українському напрямку

Коментуючи новини про можливу відставку Владислава Суркова, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не володіє подібними даними та відкинув припущення про зміни в політиці РФ щодо України.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не бачив указу президента про відставку помічника глави держави - Владислава Суркова. Так Пєсков відреагував за запитання журналістів інформаційного агентства "Интерфакс" щодо повідомлень про відставку Суркова у зв'язку зі зміною курсу Кремля на українському напрямку.

"Ніяких указів про відставку Суркова немає. Інформації такої я не маю", - сказав речник Путіна. Він також відкинув припущення про можливі зміни у політиці Росії по відношенню до України, назвавши їх особистою думкою коментаторів. "Будь-які міркування на цю тему - особиста точку зору", - зазначив Пєсков.

Новини про відставку Суркова

Перед цим "Интерфакс" повідомляв із посиланням на слова директора російського Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, що Сурков залишає державну службу, а причиною такого рішення стала "зміна курсу на українському напрямку".

Владислав Сурков відповідав в Кремлі за український напрямок

Владислав Сурков відповідав в Кремлі за український напрямок

У своєму Telegram-каналі Чеснаков написав, що Сурков планує місяць присвятити "медитації" і лише після цього повідомить про свої подальші плани. Російські ЗМІ називають Чеснакова близьким до помічника Путіна політологом.

Про можливу відставку Суркова у Telegram писав і головний редактор російської радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедіктов, за словами якого замість Суркова за український напрямок у Кремлі буде відповідати колишній віцепрем'єр російського уряду Дмитро Козак, якого 24 січня призначили заступником голови адміністрації Путіна.

Сурков і Донбас

Відповідальним за український напрямок, зокрема врегулювання на Донбасі, Суркова називав і коментатор DW Іван Преображенський.

Сурков згадується у матеріалах слідства у справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 на Донбасі. Зокрема, слідчі цитують перехоплену розмову між Сурковим і тодішнім "прем'єром" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександром Бородаєм. Завдяки цій розмові слідство отримало нових підозрюваних у збитті літака серед російських силовиків.

Також Сурков брав участь у зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки", яка відбулася у Берліні 2 вересня і була присвячена мирному врегулюванню на Донбасі.

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