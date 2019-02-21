 П′ять років у владі чи шість у тюрмі: як МВС хоче карати за ″гречку″ на виборах | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.03.2019

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Україна

П'ять років у владі чи шість у тюрмі: як МВС хоче карати за "гречку" на виборах

За місяць до голосування команди Петра Порошенка та Юлії Тимошенко звинувачують одне одного у підкупі виборців. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прагне суттєво посилити покарання за такі злочини.

Buchweizengrütze und Holzlöffel (Colourbox)

Законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства Верховна Рада мала розглянути ще 26 лютого, однак не встигла. Ця урядова ініціатива без особливого руху лежала в парламенті з квітня минулого року. Та в останні тижні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков домагається її термінового прийняття.

Нові терміни

Презентуючи законопроект на засіданні парламентського комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності на початку лютого міністр внутрішніх справ України наголошував, що зміни до кримінального та адміністративного кодексів є пропозицією не лише міністерства, а й громадської мережі "ОПОРА". Ця громадяська мережа є офіційним спостерігачем за українськими виборами з 2007 року. Останні п'ять років "ОПОРА" співпрацює з міністерством внутрішніх справ (МВС), зокрема інформуючи поліцію про різні правопорушення в ході виборчого процесу. За більшість з них покарання має стати жорсткішим, вважають як у міністерстві, так і громадські активісти.

У першу чергу за спроби підкупу - причому не тільки виборців, але й "технічних кандидатів". МВС хотіло б удвічі - до шести років - збільшити максимальний термін ув'язнення для тих, хто пропонує гроші, послуги чи гречку (їжа та алкоголь - окремий тип неправомірної вигоди) за певне голосування, відмову від нього, висунення або зняття своєї кандидатури. До шести років позбавлення волі збільшується і "стеля" за "подарунки" під час агітації. Тих, хто продає свій голос чи кандидатуру, автори законопроекту теж хочуть саджати на два роки, хоча зараз виборець ризикує хіба що штрафом. Так само два роки тюрми пропонують давати і за умисне порушення таємниці голосування, незаконну передачу бюлетеня чи голосування більше одного разу.

Затримання та стеження

У МВС вважають, що суворіше покарання відлякає від порушень. Але справа не тільки в цьому - посилення кримінальної відповідальності дає правоохоронцям нові інструменти.

Так, сама можливість покарання у вигляді позбавлення, а не обмеження волі дозволить поліції затримувати підозрюваних у передачі бюлетеня просто на місці. А збільшення санкцій до шести років переводить підкуп виборців в розряд тяжких злочинів. Це, в свою чергу, дозволяє проводити щодо підозрюваних негласні слідчі дії - наприклад, прослуховувати телефони членів виборчих комісій, агітаторів та навіть кандидатів.

Саме цю можливість критики законопроекту називають найбільш сумнівною. "Чи готові ви, щоб мікрофони були у всіх приймальнях народних депутатів, втягнутих у виборчий процес?",- застерігав генпрокурор Юрій Луценко під час обговорення законопроекту 6 лютого.

В той день профільний комітет врешті рекомендував депутатам прийняти законопроект за основу та за скороченою процедурою підготувати до другого читання. Арсен Аваков наполягає на терміновому ухваленні закону.

"Опора": 80 відсотків справ не доходять до суду

У 2014 році міністру внутрішніх справ подібне вже вдавалось - тоді кримінальну відповідальність за підкуп ввели за два тижні до позачергових парламентських виборів.

Застосували нову норму вже в день голосування: правоохоронці зупинили на Черкащині три автобуси, які везли 150 місцевих жителів незаконно голосувати на дільниці в Одеську область. У липні 2018 року суд визнав чотирьох організаторів поїздки винними в підкупі виборців. Як члени організованої групи вони і за діючим кодексом могли б сісти на сім років, але всі четверо отримали по два роки умовно.

В "Опорі" стверджують, що 80 відсотків справ про виборчі порушення взагалі не доходять до суду. В єдиному держреєстрі судових рішень DW відшукала 23 вироки за статтею про підкуп виборців. У більшості йдеться про продаж свого голосу - обвинувачені зазвичай визнавали провину і платили штраф.

Єдиний випадок засудження до реального покарання за підкуп - справа Людмили Щеглової з міста Кілія на Одещині. Згідно із судовим рішенням, на виборах до ОТГ в квітні 2018 року вона заплатила принаймні двом своїм знайомим по 200 гривень в обмін на майбутні голоси. Багаторазовий підкуп і нині є тяжким злочином, тож слідчі змогли законно простежити за жінкою і зібрати докази. В грудні місцевий суд засудив її до п’яти з половиною років позбавлення волі.

"Піраміди" та "сітки"

Вирок Щеглової ще не набрав законної сили, та Арсен Аваков  називає його суворим попередженням для порушників.

А в команді українського президента звертають увагу, що Щеглова агітувала за кандидатів від "Батьківщини". "Юлія Тимошенко розпочала кампанію з підкупу виборців... Хотів би нагадати чим закінчуються для рядових виконавців подібні ініціативи їхньої лідерки",- заявляв 4 лютого голова фракції БПП Артур Герасимов, посилаючись на випадок в Кілії.

21 лютого після низки обшуків в офісах "Батьківщини" про розкриття "піраміди" зі скупки 680 тисяч голосів заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. На верхівці "піраміди" начебто "сидів" один із депутатів "Батьківщини", а координатори найнижчого рівня отримували по 500-1000 гривень на місяць. Взагалі-то подібні справи підслідні поліції, але підконтрольна президенту спецслужба, побачила за схемами  "руку Кремля" і тепер розслідує справу як "створення злочинної організації".

У "Батьківщині" не коментують справу Щеглової, а розслідування СБУ називають "політичним переслідуванням". Зі свого боку Юлія Тимошенко і сама закидає команді президента підкуп виборців за кошти місцевих бюджетів. За заявою лідерки "Батьківщини" кримінальну справу відкрила Нацполіція. А глава МВС в інтерв’ю виданню "Дзеркало тижня" фактично повторив її звинувачення на адресу заступника голови фракції БПП Сергія Березенка в організації "сітки" платних агітаторів.

У БПП, у свою чергу, заперечують звинувачення "Батьківщини", а заяву Авакова Сергій Березенко назвав "політично заангажованою". Вимагаючи вибачень від міністра, президентська фракція намагалась бойкотувати голосування, зокрема й законопроекту про посилення покарання за підкуп виборців. Арсен Аваков не вибачився, принаймні публічно, але за словами Березенка Нацполіція запевнила, що він не є підозрюваним або свідком у кримінальній справах щодо підкупу.

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У схемі з залучення проплачених голосів задіяні 200 тисяч агітаторів, а загалом вона може охоплювати до шести мільйонів виборців, розповів Арсен Аваков. За його словами, для цього використовуються кошти з держбюджету. (23.02.2019)

Тепер голова комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожемякін (фракція "Батьківщини") сумнівається, що депутати встигнуть ще раз внести законопроект МВС до порядку денного й ухвалити його до президентських виборів. "Але на парламентських він має запрацювати",- заявив він DW.

Слово ЦВК

Тим часом Центрвиборчком дав несподівано відповідь на запитання: що ж взагалі вважати підкупом та платною агітацією? У роз’яснені від 22 лютого комісія дозволила штабам кандидатів укладати договори з агітаторами й навіть платити їм відшкодування поточних витрати на зв’язок, проїзд, харчування чи проживання в іншому місті.

Однак з такою лібералізацією не погодився лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, який і цього разу балотується на посаду президента. 1 березня він оприлюднив рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним та недійсним роз'яснення ЦВК.

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    Автор: Дмитро Губенко


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