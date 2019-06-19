П'ять років катастрофи MH17: розслідування завершене - що далі?

З моменту аварії над територією України літака Boeing-777, який летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, минуло п'ять років. 17 липня 2014 року в 16:20 за місцевим часом літак вразила військова ракета серії 9М38, випущена з зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук". ЗРК перебував на території, підконтрольній проросійським сепаратистам, дійшли висновку експерти Міжнародної слідчої групи (JIT) під керівництвом Нідерландів. Слідчі впевнені, що "Бук" потрапив на українську територію з Росії. Влада РФ звинувачення відкидає.

Авіакатастрофа MH17 стала найбільшою за останні роки в Європі. При цьому відповідальність за загибель 298 осіб на борту авіалайнера Malaysia Airlines донині не взяв ніхто. Тепер розслідуванням катастрофи займаються суди в Європі. DW відповідає на основні питання, пов'язані з цими судовими процесами.

Де судитимуть винних у катастрофі MH17? Не в Гаазі, а у Схіпхолі

Кримінальний судовий процес у справі про катастрофу Boeing-777 має початися вранці 9 березня 2020 року в Нідерландах. Чому там? Справа в тім, що більшість з 298 пасажирів збитого літака були громадянами цієї країни, а також тому, що міжнародне слідство велося під керівництвом нідерландських поліції і прокуратури.

Відновлений корпус літака Boeing-777

Справу передано до суду Гааги, але слухання пройдуть не в столиці, а зовсім поруч з аеропортом, звідки вилітав MH17, - в юридичному комплексі Схіпхол під Амстердамом. Чому там? У Палаці правосуддя в Гаазі просто неможливо провести настільки великий процес, пояснила рішення влада Нідерландів. Вже оголошені імена головуючого і старшого суддів на процесі. Решта поки не призначені.

Як стежити за процесом в Нідерландах? Live-стрім із зали суду

Основною мовою процесу буде нідерландська, але судді можуть частину слухань вести англійською. Слухання будуть відкритими, але всім бажаючим потрапити до зали судових засідань фізично не вийде. Як виняток влади Нідерландів ухвалили рішення вести пряму трансляцію судового процесу. Трансляція відбуватиметься нідерландською та англійською мовами. Виняток зробили і для обвинувачених. Їхнього приїзду на процес мало хто очікує, але якщо вони все ж погодяться дати свідчення, то зможуть не приїжджати у Схіпхол, а підключитися до судових слухань за допомогою відео-конференції.

Ракета серії 9М38, яка збила літак

Міжнародний трибунал? Ні, але у суддів є необхідний досвід

Хоча суд відбувається в Гаазі, не слід плутати його з Міжнародним судом ООН. Кілька країн, включаючи Нідерланди та Австралію, вимагали призначити міжнародний трибунал у справі про катастрофу MH17, але в Раді Безпеки ООН цю ініціативу заблокувала Росія.

Тоді керівництва країн, чиї громадяни загинули в результаті трагедії, вирішили, що кримінальний процес пройде в Нідерландах. Cуд у Гаазі має досвід великих процесів з "міжнародними елементами", кажуть у Міністерстві юстиції Нідерландів. Судова система країни вважається високопрофесійної і незалежною.

Лава підсудних без обвинувачених? Найімовірніше, так

Міжнародна слідча група поки назвала чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи латака. Це троє громадян Росії - колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (позивний Похмурий), полковник Олег Пулатов (позивний Гюрза) - а також громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот). Дубинський, Пулатов і Гіркін свою провину в катастрофі заперечують.

Один з підозрюваних в причетності до катастрофи MH17 росіянин Ігор Гіркін

Невже у справі лише четверо підозрюваних? Ймовірно, до кінця року будуть оприлюднені й інші імена. До того часу слідчі збираються передати матеріали справи до суду. Ким можуть бути ці нові підозрювані у справі MH17? Судячи з прес-конференції Міжнародної слідчої групи, яка відбулася 19 червня, це четверо членів екіпажу "Бука", який перетинав російсько-український кордон, а також поки не названий капітан 53-ї бригади, котрий, ймовірно, командував цим екіпажем.

Те, що підозрювані постануть перед судом, вкрай малоймовірно, але проведенню судового процесу це не завадить: закони Нідерландів дають змогу здійснювати суд над ними заочно.

Доказів у справі MH17 достатньо? Можливо, ще ні

З точки зору обвинувачення, успіх кримінального процесу у справі про катастрофу MH17 залежить від того, чи будуть беззаперечними докази провини підсудних у очах суду. Свідчень зі зізнанням провини немає, тому прокуратура пред'явить суду лише докази - прямі і непрямі. Слідчі з JIT повідомили, що мають у своєму розпорядженні свідчення свідків запуску ракети, залишки самої ракети, що вразила Boeing-777, знімки із супутників і даними радарів, фото- і відеосвідчення пересування російського ЗРК "Бук" до місця, звідки був зроблений постріл, а також перехоплення телефонних переговорів між підозрюваними.

Слідчим вдалося в повній мірі довести причетність Росії до трагедії, упевнений провідний координатор JIT, прокурор Нідерландів Фред Вестербеке. Своєю чергою російське керівництво - президент Володимир Путін і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев - назвали представлені громадськості докази "нікчемними".

"Слабкими" вважає докази і німецький юрист в галузі авіаційного права Ельмар Ґімулла (Elmar Giemulla). Наприклад, використання телефонних перехоплень у якості доказу є проблематичним, каже Ґімулла, оскільки суддів буде складно переконати, що голоси на записах дійсно належать підозрюваним, особливо якщо врахувати, "що самі вони на суд не з'являться".

Яка роль України? ЄСПЛ може дати відповідь

Ґімулла представляє інтереси чотирьох сімей родичів загиблих в результаті катастрофи малайзійського Boeing у рамках позову проти України, поданому ними в Європейський суд з прав людини. Позвачі звинувачують Київ у тому, що влада країни не зробила всього необхідного для захисту пасажирів, наприклад, не закрила повністю повітряний простір над територією конфлікту.

Позов був поданий ще в 2014 році, але і через п'ять років ЄСПЛ досі не підтвердив, що прийняв скаргу до розгляду. Ґімулла в розмові з DW висловив упевненість, що скаргу все ж таки розглянуть - на підставі того, що сторони процесу вже двічі письмово відповідали на питання суддів ЄСПЛ.

У чому складність процесу? Відповідачі можуть наполягати на тому, що позов поданий з порушенням, оскільки позивачі не вичерпали можливостей пошуку справедливості в українських судах.

Чи висловиться ЄСПЛ про роль Росії у трагедії MH17? Так

До початку осені Росія повинна відповісти на два позови: "Айлей та інші проти Росії" і "Енґлін та інші проти Росії". Це колективні позови, подані до ЄСПЛ від імені 380 родичів жертв катастрофи MH17. Позивачі звинувачують Росію в порушенні права загиблих на життя і в тому, що російська влада зробила недостатньо для розслідування обставин злочину. Відповідь російської влади є передумовою для ЄСПЛ в ухваленні вердиктів за двома позовами.

У чому складність процесу? Влада РФ причетність до трагедії заперечує, жодного розслідування катастрофи в самій Росії теж не проводилося. Разом з тим ймовірне знаряддя масового вбивства - ЗРК "Бук", з якого збили Boeing-777 Malaysia Airlines - ймовірно, як і раніше перебуває в 53-й бригаді ППО армії РФ. Опитані DW юристи, проте, вважають, що у ЄСПЛ вистачає юридичних підстав для ухвалення рішення за згаданими позовами.